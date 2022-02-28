NATO ya da Rusya Nükleer Savaş Başlatırsa Kaç İnsan Ölür?

Yıllardır korkulan nükleer savaş tehdidi, Rusya Başkanı Putin'in son emriyle birlikte burnumuzun dibinde kendisini hissettiriyor. Peki, Rusya ile NATO arasında başlayabilecek olası bir nükleer savaşın sonuçları ne olur?

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan savaş sürerken dünya, bir nükleer savaşa hiç olmadığı kadar yakın durumda. Yıllardır gelişmiş ülkelerin üzerinde çalıştığı nükleer silahların varlığından korkulurken bugün tekrar tekrar sorulan ‘Nükleer savaş yaşanırsa ne olur?’ sorusunun cevabı, Princeton Üniversitesi tarafından daha önce bilimsel olarak verilmişti.

Princeton Üniversitesi Science & Global Security tarafından yapılan bir araştırma, NATO ile Rusya arasında gerçekleşebilecek olası bir nükleer savaş durumunda dünyada yaşanacakları simüle etti. 2019 yılında yayımlanan bir videoda gösterilen simülasyon, ortaya akıl almaz ölüm rakamları çıkardı. Dört dakikalık video, ABD ve Rus güçlerinin hedef alabilecekleri ve kullanabilecekleri mühimmatlara göre hazırlandı.

34 milyondan fazla insan, sadece patlamalar sonucunda ölebilir:

Zamanının en güncel nükleer silah verileriyle oluşturulan 4 dakikalık simülasyon, iki ülke arasındaki olası bir nükleer savaş sonucunda 34 milyondan fazla insanın hayatını kaybedebileceğini, 57,4 milyon insanınsa yaralanabileceğini gösterdi. Üstelik bu sayı, yalnızca patlamalardan kaynaklanan ölümlerle sınırlıydı. Nükleer serpinti ve nükleer bombaların uzun vadeli etkilerinden kaynaklanan ölümler, bu hesaplamada yer almadı.

Nükleer savaş korkusu, Rusya’nın Ukrayna’ya girişiyle yeni bir dünya savaşının çıkabileceği korkusuyla halihazırda başlamıştı. Fakat geçtiğimiz gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus Nükleer Caydırıcı Kuvvetleri’ne yüksek alarma geçme emri verdiği öğrenildi. Dolayısı ile bu korku artık kabekat artmış durumda.

Peki, Rusya bir nükleer bomba atar ve nükleer savaş başlatırsa neler yaşanır?