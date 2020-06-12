NBA 2K21, Sonbaharda PlayStation 5’e Gelecek

Basketbol severlerin gözbebeği olan NBA 2K serisi bu yılın sonunda PlayStation 5’lerde yerini alacak. Yeni oyun oldukça gerçekçi grafiklere sahip olacak gibi duruyor.

Dünyada basketbolun zirvesi olarak kabul gören NBA, uzun yıllardır 2K çatısı altında bilgisayarlarımıza ve oyun konsollarımıza misafir oluyor. Oyunun 2021 versiyonu bu yılın sonunda PlayStation 5’e gelecek.

Tanıtım videolarında gördüğümüz görüntüler bize oyunun içeriğiyle ilgili çok fazla bir bilgi sunmuyor. Öte yandan bu yıl koronavirüs sebebiyle henüz sezonun tamamlanmadığını düşünürsek öne çıkaracak bir isim olmaması bu kararı anlaşılabilir kılıyor.

Zion Williamson'lı tanıtım

Oyunun tanıtım fragmanında New Orleans Pelicans’ın yıldız çaylağı Zion Williamson yer alıyor. Görünüşe göre yeni NBA 2K21, her yılki takviminden geride kalmayacak ve yılın sonlarında karşımızda olacak.

NBA 2K21, bu yıl çok ilginç bir oyun olacak gibi duruyor. Bu yıla özel olarak şampiyonluk şansı olan her takımın dahil edileceği 22 takımlı bir play-off sistemi uygulanacak. Takvim ise yaz aylarının ortalarında tek bir şehirde oynanacak maçlarla tamamlanacak.

PlayStation 5 tanıtım lansmanı devam ediyor. Lansmanda en çok dikkat çeken oyunlardan olmasa da NBA 2K21, her zamanki gibi büyük bir kitle tarafından bekleniyor. Bu yılın sonbaharında çıkacak olan oyunun tanıtım videosunu aşağıda yer alan bağlantıdan izleyebilir, PlayStation 5'e gelecek tüm oyunları görüntülemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.