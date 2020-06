PlayStation 5’e Geleceği Kesinleşen Tüm Oyunlar

Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’te yer alacak oyunların isimleri açıklanmaya devam ediyor. Resmi Sony etkinliğinden canlı olarak aktarıyoruz.

Oyuncuların yıllardır dört gözle beklediği PlayStation 5, nihayet bir sır olmaktan çıktı. Sony'nin düzenlediği özel etkinlikten önce yeni nesil konsola gelecek oyunların listesi geçtiğimiz haftalarda da netleşmişti. Bugüne özel tüm oyunların detaylı bir listesini sizlere sunmak istedik.

PlayStation 5 oyunları, bir önceki nesil olan PS4'e kıyasla oldukça gelişmiş şekilde karşımıza çıkacak. Bu listede göreceğini oyunlar uzun bir sürecin başlangıcı. Gelin hep birlikte PlayStation 5 için çıkacak oyunlara yakından bakalım.

PlayStation 5 resmi etkinliği [Canlı Yayın]:

Yeni açıklanan PlayStation 5 oyunları:

Marvel's Spider-Man Miles Morales (Güncelleme)

Gran Turismo 7

Ratchet & Clank Rift Apart

Project Athia

Stray

Returnal

Sackboy A Big Adventure

Destruction All Stars

Kena Bridge of Spirits

Goodbye Volcano High

Astro's Playroom

Little Devil Inside

NBA 2K21

Bugsmax

Demon's Souls

Deathloop​

Resident Evil Village

Pragmata

Oyunlar açıklanmaya devam ediyor, detaylar geliyor...

Daha önce PlayStation 5'e geleceği kesinleşen oyunlar:

Madden NFL 21

EA Sports NHL 21

Moonray

Gothic Remake

MicroMan

Nith’O Infinity Reborn

Observer System Redux

Path of Exile 2

Outriders

PsyHotel

Quantum Error

Rainbow Six Quarantine

Rainbow Six Siege

Redo! Enhanced Edition

A Rat’s Quest: The Way Back Home

Assassin’s Creed Valhalla

Battlefield 6

Chorus

Cygni All Guns Blazing

Dauntless

DiRT 5

Dragon Age 4

Dying Light 2

FIFA 21

Godfall

Gods & Monster

Scarlet Nexus

Sniper Elite 5

Soulborn

Starfield

The Elder Scrolls 6

The Lord of the Rings Gollum

The Sims 5

Ultimate Fishing Simulator 2

Vampire The Masquerade Bloodlines 2

Warframe

Watch Dogs Legion

WRC 9

Madden NFL 21:

Tür: Spor

Spor Geliştirici: EA Tiburon

EA Tiburon Çıkış tarihi: 28 Ağustos 2020

EA Tiburon tarafından Frostbite üzerinde geliştirilen Madden NFL 21, PlayStation 5’te yer alacak oyunların başında geliyor. Amerikan futbolseverleri PlayStation 5’te farklı bir NFL deneyimi bekliyor.

EA Sports NHL 21:

Tür: Spor

Spor Geliştiri: EA Canada

EA Canada Çıkış tarihi: Açıklanmadı

Sony, hokeyseverleri de unutmadı. Yine EA’nın geliştirdiği bir başka spor oyunu olan EA Sports NHL 21 de PlayStation 5’te yer alacak oyunların arasında bulunuyor.

Moonray:

Tür: Aksiyon

Aksiyon Geliştirici: Everything is Full of Gods LLC

Everything is Full of Gods LLC Çıkış Tarihi: 2 Temmuz 2020

Moonray, uzak gelecekte geçen üçüncü şahıs bir rol yapma-aksiyon oyunu. PlayStation 5'in avantajlarını ortaya koyacak sağlam bir yapım olarak karşımıza çıkacak.

MicroMan:

Tür: Macera

Macera Geliştirici: Glob Games Studio Sp. z o.o.

Glob Games Studio Sp. z o.o. Çıkış Tarihi: Açıklanmadı

Glob Games tarafından geliştirilen Microman, bir karınca boyutuna indirgenmiş laboratuvar çalışanı hakkındaki bir "arcade" macera oyunu. PlayStation 5’te yer alacağı kesinleşen oyunun net bir yayınlanma tarihi bulunmuyor.

Observer System Redux:

Tür: Psikolojik Korku, Macera

Psikolojik Korku, Macera Geliştirici: Bloober Team

Bloober Team Çıkış Tarihi: Açıklanmadı

Bloober Team’in geliştirdiği bir korku ve macera oyunu olan Observer System Redux, halihazırda PlayStation 4’te de var. Sony tarafından yapılan açıklamaya göre, oyunun PlayStation 5 oyunları arasında da yer alacağı kesinleşti.

Path of Exile 2:

Tür: Hack and slash

Hack and slash Geliştirici: Grinding Gear Games

Grinding Gear Games Çıkış Tarihi: Açıklanmadı

Diablo’nun açtığı kulvarda ilerleyen Avustralyalı oyun şirketi Grinding Gear Games, Path of Exile ile yakaladığı başarıyı Path of Exile 2 ile taçlandırmayı planlıyor. Oyunun 2020 sonlarında ya da 2021’nin başlarında çıkması bekleniyor. Tencent Games’in desteğini de alan GGG, Blizzard’ın uzun yıllardır başaramadığını başaracakmış gibi gözüküyor.

Outriders:

Tür: Aksiyon

Aksiyon Geliştirici: People Can Fly

People Can Fly Yayın Tarihi: Aralık 2020

Polonyalı oyun şirketi People Can Fly tarafından 2015 yılından beri geliştirilmekte olan Outriders’ın da PlayStation 5 oyunları arasında yer alacağı kesinleşti. Oyun, yeryüzünün yaşanamaz bir yer olmasının ardından Enoch gezegenine göç eden insanlığın hikayesini anlatacak.

PsyHotel:

Tür: Macera, Simülasyon

Macera, Simülasyon Geliştirici: RG Crew

RG Crew Çıkış Tarihi: Açıklanmadı

RG Crew tarafından geliştirilen bir simülasyon oyunu olan PsyHotel, tüm müşterilerin birer psikopat olduğu bir otelde geçiyor. İşin esrarengiz yanı, otel sahibi sizsiniz. Yapmanız gereken tek şey, müşteri memnuniyetini sağlamak.

Quantum Error:

Tür: Korku

Korku Geliştirici: TeamKill Media LLC

TeamKill Media LLC Çıkış Tarihi: Açıklanmadı

Kings of Lorn: The Fall of Ebris ile tanıdığımız TeamKill Media tarafından Unreal Engine üzerinde geliştirilen Quantum Error, Dead Space ve Doom ile benzerlikler taşıyan bir temaya sahip olacak.

Rainbow Six Quarantine:

Tür: Taktiksel Nişancı Oyunu

Taktiksel Nişancı Oyunu Geliştirici: Ubisoft Montreal

Ubisoft Montreal Çıkış Tarihi: 2020

Ubisoft’un Montreal’deki Kanada ofisinde geliştirilen Rainbow Six Quarantine, Six Siege’den farklı olarak rekabetçi bir yapıya sahip olmayacak. Oyuncuları, 3 kişilik co-op şeklinde hikaye tabanlı bir oyun bekliyor. Ayrıca, işin içine zombilerin de dahil olacağı söyleniyor.

Rainbow Six Siege

Tür: Taktiksel Nişancı Oyunu

Taktiksel Nişancı Oyunu Geliştirici: Ubisoft Montreal, Sperasoft Studio, LLC

Ubisoft Montreal, Sperasoft Studio, LLC Çıkış Tarihi: 7 Nisan 2015

Halihazırda PlayStation 4’te bulunan Rainbow Six Siege de tıpkı Rainbow Six Quarantine gibi PlayStation 5’de olacak.

Redo! Enhanced Edition:

Tür: Aksiyon, Macera

Aksiyon, Macera Geliştirici: Robson Paiva

Robson Paiva Çıkış Tarihi: Açıklanmadı

Robson Paiva tarafından geliştirilen ve 2019 yılında PC için piyasaya sürülen Redo! da PlayStation 5 oyunları arasında yer alacak. Arcade türündeki bir aksiyon oyunu olan Redo!, distopik bir dünyada başka bir insanı arayan bir kızın hikayesini anlatıyor.

A Rat’s Quest: The Way Back Home:

Tür: Macera

Macera Geliştirici: The Dreamerians

The Dreamerians Çıkış Tarihi: 2021

The Dreamerians tarafından geliştirilen A Rat’s Quest: The Way Back Home, 2021 piyasaya sürülecek. Konusu ise, Romeo ve Juliet’in hikayesini andıracak şekilde bir sıçan ve bir farenin mecerasından oluşuyor.

Assassin’s Creed Valhalla:

Tür: Aksiyon, RPG

Aksiyon, RPG Geliştirici: Ubisoft Montreal

Ubisoft Montreal Yayın Tarihi: Aralık 2020

Assasins’s Creed’in yeni oyunu olan Valhalla da Playstation 5 oyunları arasında yer alacak. Bir Viking hikayesini anlatacak oyun hakkında detaylı bilgi için bu yazımıza bir göz atabilirsiniz.

Battlefield 6:

Tür: Savaş

Savaş Geliştirici: EA Digital Illusions CE

EA Digital Illusions CE Çıkış Tarihi: 2021

Battlefield serisinin yeni oyununun PlayStation 5’te yer alacağı kesinleşti. 2021 yılında piyasaya sürülmesi beklenen oyun, bizi tekrar modern zamanlara götürecek.

Chorus:

Tür: Aksiyon

Aksiyon Geliştirici: Deep Silver Fishlabs

Deep Silver Fishlabs Çıkış Tarihi: 2021

Deep Silver Fishlabs’ın geliştirdiği ve 2021 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Chorus da Sony’nin yeni nesil oyun konsolunda yer alacak. Oyunun konusu, Nara adlı bir karakterin, onu yaratan dünyayı yok etmeye çalışmasını anlatacak.

Cygni All Guns Blazing

Tür: Aksiyon

Aksiyon Geliştirici: KeelWorks

KeelWorks Çıkış Tarihi: Açıklanmadı

İskoçyalı oyun şirketi KeelWorks tarafından geliştirilen Cygni All Guns Blazing’in ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor. Ama oyunun PlayStation 5’te yer alacağı kesinleşti. 80’li ve 90’lı yıllarda oldukça popüler olan "Shoot 'em up" oyunlarından esinlenen Cyngi, Shoot ‘em up türünü modern sinematik öğelerle birleştirmeyi planlıyor.

Dauntless:

Tür: Aksiyon, RPG

Aksiyon, RPG Geliştirici: Phoenix Labs, Iron Galaxy

Phoenix Labs, Iron Galaxy Çıkış Tarihi: Açıklanmadı

Phoenix Labs ve Iron Galaxy tarafından geliştirilen ve halihazırda PC üzerinde oynanabilen Dauntless de PlayStation 5’te yer alacak. Dağıtıcısının Epic Games olduğu oyun, Monster Hunter gibi canavar avcılığını konu ediniyor.

DiRT 5:

Tür: Yarış

Yarış Geliştirici: Codemasters, Codemasters Cheshire

Codemasters, Codemasters Cheshire Çıkış Tarihi: Ekim 2020

DiRT hayranlarını sevindirecek bir haber var. Serinin son oyunu bir aksilik yaşanmadığı takdirde Ekim 2020’de piyasaya sürülmesiyle birlikte Sony’nin yeni nesil oyun konsolunda da yer alacak.

Dragon Age 4:

Tür: Aksiyon, RPG

Aksiyon, RPG Geliştirici: BioWare

BioWare Çıkış Tarihi: Açıklanmadı

DiRT serisinin son oyunu gibi Dragon Age’in de son oyunu PlayStation 5’de yer alacak. Henüz resmi bir yayınlanma tarihi olmayan oyunun konusu ise şu an için bilinmiyor.

Dying Light 2:

Tür: Korku, Aksiyon, RPG

Korku, Aksiyon, RPG Geliştirici: Techland

Techland Çıkış Tarihi: Açıklanmadı

Halihazırda PlayStation 4’te yer alan ve apokaliptik bir dünyada geçen bir zombi kıyametini anlatan Dying Light 2’nin de PlayStation 5’te yer alacağı kesinleşti.

FIFA 21:

Tür: Spor

Spor Geliştirici: EA

EA Yayın Tarihi: 25 Eylül 2020

25 Eylül 2020 tarihinde piyasaya sürülmesi beklenen FIFA 21 de PlayStation 5’de yer alacak. Spor oyunlarının konsol oyuncularının büyük bir kısmını oluşturduğu hesaba katıldığında FIFA 21’in PlayStation 5’te olmaması beklenemezdi.

Godfall:

Tür: Aksiyon, RPG

Aksiyon, RPG Geliştirici: Counterplay Games

Counterplay Games Çıkış Tarihi: Aralık 2020

Counterplay Games tarafından geliştirilen ve Aralık ayında çıkması beklenen Godfall, üç kişiye kadar birlikte oynanabilen hikaye tabanlı bir savaş oyunu olarak tanıtıldı. Godfall, The Game Awards 2019 etkinliğinde duyurulan PlayStation 5 oyunları arasında yer alıyordu.

Gods & Monster:

Tür: Aksiyon, Macera

Aksiyon, Macera Geliştirici: Ubisoft

Ubisoft Yayın Tarihi: 2020

Ubisoft tarafından geliştirilen Gods & Monster’ın bu yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor. PlayStation 5’te de yer alacak oyun Zelda’ya benzer bir hikayeye sahip.

Scarlet Nexus:

Tür: Aksiyon, RPG

Aksiyon, RPG Geliştirici: BANDAI NAMCO Studios

BANDAI NAMCO Studios Yayın Tarihi: Açıklanmadı

BANDAI NAMCO Studios tarafından geliştirilen Scarlet Nexus, yakın gelecekte geçen ve klasik anime ögeleriyle bilim kurgu ögelerini birleştiren bir hikayeye sahip olacak.

Sniper Elite 5:

Tür: Savaş

Savaş Geliştirici: Rebellion

Rebellion Çıkış Tarihi: Açıklanmadı

Rebellion’ın amiral gemisi olan ve dünya çapında sadık bir kitlesi bulunan Sniper Elite’ın son oyunu da PlayStation 5 oyunları arasında yer alıyor.

Soulborn:

Tür: Macera, RPG

Macera, RPG Geliştirici: Pixelmad Studios UG

Pixelmad Studios UG Çıkış Tarihi: Açıklanmadı

Gods and Monsters gibi bir RPG oyunu olan Soulborn, Zelda ve The Witcher’ı harmanlayan bir açık dünya rol yapma oyunu.

Starfield:

Tür: RPG, Aksiyon, Macera

RPG, Aksiyon, Macera Geliştirici: Bethesda Game Studios

Bethesda Game Studios Çıkış Tarihi: Açıklanmadı

Bethesda’nın geliştirdiği, uzayda geçen bir rol yapma oyunu Starfield da PlayStation 5’de yer alacak oyunların arasında.

The Elder Scrolls 6:

Tür: RPG, Aksiyon, Macera

RPG, Aksiyon, Macera Geliştirici: Bethesda Game Studios

Bethesda Game Studios Çıkış Tarihi: Açıklanmadı

Oyuncuların uzun yıllardır beklediği The Elder Scrolls 6’nın hâlâ henüz net bir yayınlanma tarihi bulunmasa da oyunun PlayStation 5’de yer alacağı kesinleşti.

The Lord of the Rings Gollum

Tür: Macera

Macera Geliştirici: Daedalic Entertainment, Middle-earth Enterprises

Daedalic Entertainment, Middle-earth Enterprises Çıkış Tarihi: Açıklanmadı

Daedalic Entertainment tarafından geliştirilecek The Lord of The Rings Gollum da PlayStation 5’te yer alacak. Gollum’un hikayesine odaklanacak oyunun şu an için net bir yayınlanma tarihi bulunmuyor. Oyun hakkında detaylara şu haberimizden ulaşabilirsiniz.

The Sims 5:

Tür: Simülasyon

Simülasyon Geliştirici: The Sims Studio

The Sims Studio Çıkış Tarihi: Açıklanmadı

Sims hayranlarını sevindirecek bir haberimiz var. Sims’in yeni oyunu The Sims 5’in net bir yayınlanma tarihi bulunmasa da PlayStation 5’te yer alacağı kesinleşti. Detaylı bilgi için oyun hakkındaki bilgileri derlediğimiz şu yazımıza bakabilirsiniz.

Ultimate Fishing Simulator 2:

Tür: Simülasyon, Macera

Simülasyon, Macera Geliştirici: MasterCode

MasterCode Çıkış Tarihi: Açıklanmadı

Bir başka simülasyon oyunu olan Ultimate Fishing Simulator 2’nin her ne kadar resmi bir yayınlanma tarihi bulunmasa da en geç 2020 yılında piyasa sürüleceği tahmin ediliyor.

Vampire The Masquerade Bloodlines 2:

Tür: Aksiyon, RPG

Aksiyon, RPG Geliştirici: Hardsuit Labs

Hardsuit Labs Çıkış Tarihi: 2020

Bir aksiyon rol yapma oyunu olan ve Hardsuit Labs tarafından geliştirilen Vampire The Masquerade Bloodlines 2 da PlayStation 5’de yer alacak. Oyunun bu yıl içerisinde çıkması bekleniyor.

Warframe:

Tür: Aksiyon

Aksiyon Geliştirici: Digital Extremes, Panic Button Games

Digital Extremes, Panic Button Games Çıkış Tarihi: Açıklanmadı

Halihazırda Steam’de PC üzerinden oynanabilen Warframe oldukça sadık bir oyuncu kitlesine sahip. Bilim kurgu ögeleriyle zenginleştirilmiş içeriğe sahip bir aksiyon oyunu olan Warframe de PlayStation 5’te yer alacak. Oyunun tıpkı PC’deki gibi PlayStation 5’te de ücretsiz olması bekleniyor.

Watch Dogs: Legion:

Tür: Aksiyon, Macera

Aksiyon, Macera Geliştirici: Ubisoft Toronto

Ubisoft Toronto Çıkış Tarihi: Açıklanmadı

Ubisoft’un geliştirdiği ve yayınladığı Watch Dogs’un son oyunu Legion da PlayStation 5’te yer alacak. Bir aksiyon ve macera oyunu olan Legion’un şu an için konusu bilinmiyor.

WRC (World Rally Championship) 9

Tür: Yarış

Yarış Geliştirici: Kylotonn

Kylotonn Çıkış Tarihi: 3 Eylül 2020

Yarış severleri PlayStation 5’de DiRT 5 gibi bir başka oyun daha bekliyor: WRC 9.3 Eylül 2020’de yayınlanması planlanan araba yarışı türündeki bu oyun, grafikler konusunda eleştirilse de yarış kategorisinde oyunculara farklı bir deneyim sunuyor.

Gothic Remake:

Tür: Savaş

Savaş Geliştirici: THQ Nordic

THQ Nordic Çıkış Tarihi: 31 Aralık 2021

THQ Nordic tarafından geliştirilen Gothic Remake’in de PlayStation 5 oyunları arasında yer alacağı kesinleşti.

Nith’O Infinity Reborn:

Tür: Bilinmiyor

Bilinmiyor Geliştirici: Bilinmiyor

Bilinmiyor Çıkış Tarihi: Açıklanmadı

PlayStation 5’te olacağı kesinleşen son oyun ise Nith’O Infinity Reborn. Lakin oyuna dair şu an herhangi net bir bilgi bulunmuyor.