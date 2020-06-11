PlayStation 5’e Geleceği Kesinleşen Tüm Oyunlar

Oyuncuların yıllardır dört gözle beklediği PlayStation 5, nihayet bir sır olmaktan çıktı. Sony'nin düzenlediği özel etkinlikten önce yeni nesil konsola gelecek oyunların listesi geçtiğimiz haftalarda da netleşmişti. Bugüne özel tüm oyunların detaylı bir listesini sizlere sunmak istedik.
PlayStation 5 oyunları, bir önceki nesil olan PS4'e kıyasla oldukça gelişmiş şekilde karşımıza çıkacak. Bu listede göreceğini oyunlar uzun bir sürecin başlangıcı. Gelin hep birlikte PlayStation 5 için çıkacak oyunlara yakından bakalım.
PlayStation 5 resmi etkinliği [Canlı Yayın]:
Yeni açıklanan PlayStation 5 oyunları:
- Marvel's Spider-Man Miles Morales (Güncelleme)
- Gran Turismo 7
- Ratchet & Clank Rift Apart
- Project Athia
- Stray
- Returnal
- Sackboy A Big Adventure
- Destruction All Stars
- Kena Bridge of Spirits
- Goodbye Volcano High
- Oddworld Soulstorm
- Ghostwire: Tokyo
- JETT The Far Shore
- Solar Ash
- Oddworld Soulstorm
- Ghostwire: Tokyo
- JETT The Far Shore
- Godfall
- Solar Ash
- Hitman III
- New
- Astro's Playroom
- 23:49
- Little Devil Inside
- 23:50
- NBA 2K21
- 23:52
- Bugsmax
- 23:55
- Demon's Souls
- Deathloop
- Resident Evil Village
- Pragmata
Oyunlar açıklanmaya devam ediyor, detaylar geliyor...
Daha önce PlayStation 5'e geleceği kesinleşen oyunlar:
- Madden NFL 21
- EA Sports NHL 21
- Moonray
- Gothic Remake
- MicroMan
- Nith’O Infinity Reborn
- Observer System Redux
- Path of Exile 2
- Outriders
- PsyHotel
- Quantum Error
- Rainbow Six Quarantine
- Rainbow Six Siege
- Redo! Enhanced Edition
- A Rat’s Quest: The Way Back Home
- Assassin’s Creed Valhalla
- Battlefield 6
- Chorus
- Cygni All Guns Blazing
- Dauntless
- DiRT 5
- Dragon Age 4
- Dying Light 2
- FIFA 21
- Godfall
- Gods & Monster
- Scarlet Nexus
- Sniper Elite 5
- Soulborn
- Starfield
- The Elder Scrolls 6
- The Lord of the Rings Gollum
- The Sims 5
- Ultimate Fishing Simulator 2
- Vampire The Masquerade Bloodlines 2
- Warframe
- Watch Dogs Legion
- WRC 9
Madden NFL 21:
- Tür: Spor
- Geliştirici: EA Tiburon
- Çıkış tarihi: 28 Ağustos 2020
EA Tiburon tarafından Frostbite üzerinde geliştirilen Madden NFL 21, PlayStation 5’te yer alacak oyunların başında geliyor. Amerikan futbolseverleri PlayStation 5’te farklı bir NFL deneyimi bekliyor.
EA Sports NHL 21:
- Tür: Spor
- Geliştiri: EA Canada
- Çıkış tarihi: Açıklanmadı
Sony, hokeyseverleri de unutmadı. Yine EA’nın geliştirdiği bir başka spor oyunu olan EA Sports NHL 21 de PlayStation 5’te yer alacak oyunların arasında bulunuyor.
Moonray:
- Tür: Aksiyon
- Geliştirici: Everything is Full of Gods LLC
- Çıkış Tarihi: 2 Temmuz 2020
Moonray, uzak gelecekte geçen üçüncü şahıs bir rol yapma-aksiyon oyunu. PlayStation 5'in avantajlarını ortaya koyacak sağlam bir yapım olarak karşımıza çıkacak.
MicroMan:
- Tür: Macera
- Geliştirici: Glob Games Studio Sp. z o.o.
- Çıkış Tarihi: Açıklanmadı
Glob Games tarafından geliştirilen Microman, bir karınca boyutuna indirgenmiş laboratuvar çalışanı hakkındaki bir "arcade" macera oyunu. PlayStation 5’te yer alacağı kesinleşen oyunun net bir yayınlanma tarihi bulunmuyor.
Observer System Redux:
- Tür: Psikolojik Korku, Macera
- Geliştirici: Bloober Team
- Çıkış Tarihi: Açıklanmadı
Bloober Team’in geliştirdiği bir korku ve macera oyunu olan Observer System Redux, halihazırda PlayStation 4’te de var. Sony tarafından yapılan açıklamaya göre, oyunun PlayStation 5 oyunları arasında da yer alacağı kesinleşti.
Path of Exile 2:
- Tür: Hack and slash
- Geliştirici: Grinding Gear Games
- Çıkış Tarihi: Açıklanmadı
Diablo’nun açtığı kulvarda ilerleyen Avustralyalı oyun şirketi Grinding Gear Games, Path of Exile ile yakaladığı başarıyı Path of Exile 2 ile taçlandırmayı planlıyor. Oyunun 2020 sonlarında ya da 2021’nin başlarında çıkması bekleniyor. Tencent Games’in desteğini de alan GGG, Blizzard’ın uzun yıllardır başaramadığını başaracakmış gibi gözüküyor.
Outriders:
- Tür: Aksiyon
- Geliştirici: People Can Fly
- Yayın Tarihi: Aralık 2020
Polonyalı oyun şirketi People Can Fly tarafından 2015 yılından beri geliştirilmekte olan Outriders’ın da PlayStation 5 oyunları arasında yer alacağı kesinleşti. Oyun, yeryüzünün yaşanamaz bir yer olmasının ardından Enoch gezegenine göç eden insanlığın hikayesini anlatacak.
PsyHotel:
- Tür: Macera, Simülasyon
- Geliştirici: RG Crew
- Çıkış Tarihi: Açıklanmadı
RG Crew tarafından geliştirilen bir simülasyon oyunu olan PsyHotel, tüm müşterilerin birer psikopat olduğu bir otelde geçiyor. İşin esrarengiz yanı, otel sahibi sizsiniz. Yapmanız gereken tek şey, müşteri memnuniyetini sağlamak.
Quantum Error:
- Tür: Korku
- Geliştirici: TeamKill Media LLC
- Çıkış Tarihi: Açıklanmadı
Kings of Lorn: The Fall of Ebris ile tanıdığımız TeamKill Media tarafından Unreal Engine üzerinde geliştirilen Quantum Error, Dead Space ve Doom ile benzerlikler taşıyan bir temaya sahip olacak.
Rainbow Six Quarantine:
- Tür: Taktiksel Nişancı Oyunu
- Geliştirici: Ubisoft Montreal
- Çıkış Tarihi: 2020
Ubisoft’un Montreal’deki Kanada ofisinde geliştirilen Rainbow Six Quarantine, Six Siege’den farklı olarak rekabetçi bir yapıya sahip olmayacak. Oyuncuları, 3 kişilik co-op şeklinde hikaye tabanlı bir oyun bekliyor. Ayrıca, işin içine zombilerin de dahil olacağı söyleniyor.
Rainbow Six Siege
- Tür: Taktiksel Nişancı Oyunu
- Geliştirici: Ubisoft Montreal, Sperasoft Studio, LLC
- Çıkış Tarihi: 7 Nisan 2015
Halihazırda PlayStation 4’te bulunan Rainbow Six Siege de tıpkı Rainbow Six Quarantine gibi PlayStation 5’de olacak.
Redo! Enhanced Edition:
- Tür: Aksiyon, Macera
- Geliştirici: Robson Paiva
- Çıkış Tarihi: Açıklanmadı
Robson Paiva tarafından geliştirilen ve 2019 yılında PC için piyasaya sürülen Redo! da PlayStation 5 oyunları arasında yer alacak. Arcade türündeki bir aksiyon oyunu olan Redo!, distopik bir dünyada başka bir insanı arayan bir kızın hikayesini anlatıyor.
A Rat’s Quest: The Way Back Home:
- Tür: Macera
- Geliştirici: The Dreamerians
- Çıkış Tarihi: 2021
The Dreamerians tarafından geliştirilen A Rat’s Quest: The Way Back Home, 2021 piyasaya sürülecek. Konusu ise, Romeo ve Juliet’in hikayesini andıracak şekilde bir sıçan ve bir farenin mecerasından oluşuyor.
Assassin’s Creed Valhalla:
- Tür: Aksiyon, RPG
- Geliştirici: Ubisoft Montreal
- Yayın Tarihi: Aralık 2020
Assasins’s Creed’in yeni oyunu olan Valhalla da Playstation 5 oyunları arasında yer alacak. Bir Viking hikayesini anlatacak oyun hakkında detaylı bilgi için bu yazımıza bir göz atabilirsiniz.
Battlefield 6:
- Tür: Savaş
- Geliştirici: EA Digital Illusions CE
- Çıkış Tarihi: 2021
Battlefield serisinin yeni oyununun PlayStation 5’te yer alacağı kesinleşti. 2021 yılında piyasaya sürülmesi beklenen oyun, bizi tekrar modern zamanlara götürecek.
Chorus:
- Tür: Aksiyon
- Geliştirici: Deep Silver Fishlabs
- Çıkış Tarihi: 2021
Deep Silver Fishlabs’ın geliştirdiği ve 2021 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Chorus da Sony’nin yeni nesil oyun konsolunda yer alacak. Oyunun konusu, Nara adlı bir karakterin, onu yaratan dünyayı yok etmeye çalışmasını anlatacak.
Cygni All Guns Blazing
- Tür: Aksiyon
- Geliştirici: KeelWorks
- Çıkış Tarihi: Açıklanmadı
İskoçyalı oyun şirketi KeelWorks tarafından geliştirilen Cygni All Guns Blazing’in ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor. Ama oyunun PlayStation 5’te yer alacağı kesinleşti. 80’li ve 90’lı yıllarda oldukça popüler olan "Shoot 'em up" oyunlarından esinlenen Cyngi, Shoot ‘em up türünü modern sinematik öğelerle birleştirmeyi planlıyor.
Dauntless:
- Tür: Aksiyon, RPG
- Geliştirici: Phoenix Labs, Iron Galaxy
- Çıkış Tarihi: Açıklanmadı
Phoenix Labs ve Iron Galaxy tarafından geliştirilen ve halihazırda PC üzerinde oynanabilen Dauntless de PlayStation 5’te yer alacak. Dağıtıcısının Epic Games olduğu oyun, Monster Hunter gibi canavar avcılığını konu ediniyor.
DiRT 5:
- Tür: Yarış
- Geliştirici: Codemasters, Codemasters Cheshire
- Çıkış Tarihi: Ekim 2020
DiRT hayranlarını sevindirecek bir haber var. Serinin son oyunu bir aksilik yaşanmadığı takdirde Ekim 2020’de piyasaya sürülmesiyle birlikte Sony’nin yeni nesil oyun konsolunda da yer alacak.
Dragon Age 4:
- Tür: Aksiyon, RPG
- Geliştirici: BioWare
- Çıkış Tarihi: Açıklanmadı
DiRT serisinin son oyunu gibi Dragon Age’in de son oyunu PlayStation 5’de yer alacak. Henüz resmi bir yayınlanma tarihi olmayan oyunun konusu ise şu an için bilinmiyor.
Dying Light 2:
- Tür: Korku, Aksiyon, RPG
- Geliştirici: Techland
- Çıkış Tarihi: Açıklanmadı
Halihazırda PlayStation 4’te yer alan ve apokaliptik bir dünyada geçen bir zombi kıyametini anlatan Dying Light 2’nin de PlayStation 5’te yer alacağı kesinleşti.
FIFA 21:
- Tür: Spor
- Geliştirici: EA
- Yayın Tarihi: 25 Eylül 2020
25 Eylül 2020 tarihinde piyasaya sürülmesi beklenen FIFA 21 de PlayStation 5’de yer alacak. Spor oyunlarının konsol oyuncularının büyük bir kısmını oluşturduğu hesaba katıldığında FIFA 21’in PlayStation 5’te olmaması beklenemezdi.
Godfall:
- Tür: Aksiyon, RPG
- Geliştirici: Counterplay Games
- Çıkış Tarihi: Aralık 2020
Counterplay Games tarafından geliştirilen ve Aralık ayında çıkması beklenen Godfall, üç kişiye kadar birlikte oynanabilen hikaye tabanlı bir savaş oyunu olarak tanıtıldı. Godfall, The Game Awards 2019 etkinliğinde duyurulan PlayStation 5 oyunları arasında yer alıyordu.
Gods & Monster:
- Tür: Aksiyon, Macera
- Geliştirici: Ubisoft
- Yayın Tarihi: 2020
Ubisoft tarafından geliştirilen Gods & Monster’ın bu yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor. PlayStation 5’te de yer alacak oyun Zelda’ya benzer bir hikayeye sahip.
Scarlet Nexus:
- Tür: Aksiyon, RPG
- Geliştirici: BANDAI NAMCO Studios
- Yayın Tarihi: Açıklanmadı
BANDAI NAMCO Studios tarafından geliştirilen Scarlet Nexus, yakın gelecekte geçen ve klasik anime ögeleriyle bilim kurgu ögelerini birleştiren bir hikayeye sahip olacak.
Sniper Elite 5:
- Tür: Savaş
- Geliştirici: Rebellion
- Çıkış Tarihi: Açıklanmadı
Rebellion’ın amiral gemisi olan ve dünya çapında sadık bir kitlesi bulunan Sniper Elite’ın son oyunu da PlayStation 5 oyunları arasında yer alıyor.
Soulborn:
- Tür: Macera, RPG
- Geliştirici: Pixelmad Studios UG
- Çıkış Tarihi: Açıklanmadı
Gods and Monsters gibi bir RPG oyunu olan Soulborn, Zelda ve The Witcher’ı harmanlayan bir açık dünya rol yapma oyunu.
Starfield:
- Tür: RPG, Aksiyon, Macera
- Geliştirici: Bethesda Game Studios
- Çıkış Tarihi: Açıklanmadı
Bethesda’nın geliştirdiği, uzayda geçen bir rol yapma oyunu Starfield da PlayStation 5’de yer alacak oyunların arasında.
The Elder Scrolls 6:
- Tür: RPG, Aksiyon, Macera
- Geliştirici: Bethesda Game Studios
- Çıkış Tarihi: Açıklanmadı
Oyuncuların uzun yıllardır beklediği The Elder Scrolls 6’nın hâlâ henüz net bir yayınlanma tarihi bulunmasa da oyunun PlayStation 5’de yer alacağı kesinleşti.
The Lord of the Rings Gollum
- Tür: Macera
- Geliştirici: Daedalic Entertainment, Middle-earth Enterprises
- Çıkış Tarihi: Açıklanmadı
Daedalic Entertainment tarafından geliştirilecek The Lord of The Rings Gollum da PlayStation 5’te yer alacak. Gollum’un hikayesine odaklanacak oyunun şu an için net bir yayınlanma tarihi bulunmuyor. Oyun hakkında detaylara şu haberimizden ulaşabilirsiniz.
The Sims 5:
- Tür: Simülasyon
- Geliştirici: The Sims Studio
- Çıkış Tarihi: Açıklanmadı
Sims hayranlarını sevindirecek bir haberimiz var. Sims’in yeni oyunu The Sims 5’in net bir yayınlanma tarihi bulunmasa da PlayStation 5’te yer alacağı kesinleşti. Detaylı bilgi için oyun hakkındaki bilgileri derlediğimiz şu yazımıza bakabilirsiniz.
Ultimate Fishing Simulator 2:
- Tür: Simülasyon, Macera
- Geliştirici: MasterCode
- Çıkış Tarihi: Açıklanmadı
Bir başka simülasyon oyunu olan Ultimate Fishing Simulator 2’nin her ne kadar resmi bir yayınlanma tarihi bulunmasa da en geç 2020 yılında piyasa sürüleceği tahmin ediliyor.
Vampire The Masquerade Bloodlines 2:
- Tür: Aksiyon, RPG
- Geliştirici: Hardsuit Labs
- Çıkış Tarihi: 2020
Bir aksiyon rol yapma oyunu olan ve Hardsuit Labs tarafından geliştirilen Vampire The Masquerade Bloodlines 2 da PlayStation 5’de yer alacak. Oyunun bu yıl içerisinde çıkması bekleniyor.
Warframe:
- Tür: Aksiyon
- Geliştirici: Digital Extremes, Panic Button Games
- Çıkış Tarihi: Açıklanmadı
Halihazırda Steam’de PC üzerinden oynanabilen Warframe oldukça sadık bir oyuncu kitlesine sahip. Bilim kurgu ögeleriyle zenginleştirilmiş içeriğe sahip bir aksiyon oyunu olan Warframe de PlayStation 5’te yer alacak. Oyunun tıpkı PC’deki gibi PlayStation 5’te de ücretsiz olması bekleniyor.
Watch Dogs: Legion:
- Tür: Aksiyon, Macera
- Geliştirici: Ubisoft Toronto
- Çıkış Tarihi: Açıklanmadı
Ubisoft’un geliştirdiği ve yayınladığı Watch Dogs’un son oyunu Legion da PlayStation 5’te yer alacak. Bir aksiyon ve macera oyunu olan Legion’un şu an için konusu bilinmiyor.
WRC (World Rally Championship) 9
- Tür: Yarış
- Geliştirici: Kylotonn
- Çıkış Tarihi: 3 Eylül 2020
Yarış severleri PlayStation 5’de DiRT 5 gibi bir başka oyun daha bekliyor: WRC 9.3 Eylül 2020’de yayınlanması planlanan araba yarışı türündeki bu oyun, grafikler konusunda eleştirilse de yarış kategorisinde oyunculara farklı bir deneyim sunuyor.
Gothic Remake:
- Tür: Savaş
- Geliştirici: THQ Nordic
- Çıkış Tarihi: 31 Aralık 2021
THQ Nordic tarafından geliştirilen Gothic Remake’in de PlayStation 5 oyunları arasında yer alacağı kesinleşti.
Nith’O Infinity Reborn:
- Tür: Bilinmiyor
- Geliştirici: Bilinmiyor
- Çıkış Tarihi: Açıklanmadı
PlayStation 5’te olacağı kesinleşen son oyun ise Nith’O Infinity Reborn. Lakin oyuna dair şu an herhangi net bir bilgi bulunmuyor.