İklim Değişikliği Tehdidi Altında Olan Bitkilerin Sayısı

Gezegenimiz çok sayıda bitki türüne ev sahipliği yaptı ve yapmaya devam ediyor. Doğal ve beşeri nedenlerden dolayı nesilleri tükenen çokça bitki bulunuyor. Şimdi ise beşeri kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle birçok nadir bitki türü tehlikede. Arizona Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırmada bu bitki türlerinin miktarı hakkında daha net bir sayı elde edildi.

Arizona Üniversitesi'nde yürütülen bir çalışmaya göre dünyada karasal bitki türlerinin neredeyse %40'ı çok nadir olarak sınıflandırılmakta ve iklim değişikliği devam ettiği sürece bu türlerin neslinin tükenme olasılığı artmaya devam edecek. Bulgular, Science Advances'ın özel sayısında yayınlandı. Arizona Üniversitesi Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji bölümünde profesör olan Brian Enquist, "Küresel biyolojik çeşitlilikten bahsederken tahmini olarak karasal bitki türlerinin toplam sayısına yakın olduğumuzu biliyorduk ama tam sayısının kaç olduğuna dair bir dayanağımız yoktu" açıklamasında bulundu.

Dünya'nın dört bir yanından 35 araştırmacı, 10 yıl boyunca karasal bikilere dair 20 milyon veriyi derlemek için çalıştı. Sonuç olarak dünyanın en büyük botanik biyoçeşitlilik veri kümesi ortaya çıktı. Araştırmacılar bu verilerin, iklim değişikliğine karşı gerekli önlemleri alarak türlerin korunmasına yardım edebileceğini umut ediyor.

Nadir bitki türlerinin sayısı şaşırttı:

Çalışma sayesinde yaklaşık 435 bin özgün bitki türü olduğu saptandı. Bu bitkilerin %36,5'i ise son derece nadir türler ve bu da demek oluyor ki bu türler en fazla 5 kere gözlemlenip kaydedilmiş. Elde edilen verilere şaşıran Enquist, "Ekolojik ve evrimsel teoriye göre birçok türün nadir olmasını beklerdik ancak ulaştığımız sayı gerçekten şaşırtıcıydı. Tahmin ettiğimizden çok daha fazla nadir bitki türü var" açıklamasında bulundu.

Ayrıca nadir bitki türlerinin Kuzey Andes, Kosta Rika, Güney Afrika, Madagaskar ve Güneydoğu Asya gibi bölgelerde daha fazla olduğu ortaya çıktı. Nadir bitkilerin bu bölgelerde gösterdiği devamlılığın nedeni ise bu bölgelerin Buzul Çağı'ndan beri iklimsel bağlamda sabit olması ama şu ana kadar bu bölgelerin iklimlerinin durağan olması, bundan sonra da durağan olacağı anlamına gelmez.

Enquist, bu konuda yaptığı açıklamada, "Bu bölgelerin çoğunda şehirlerin ve arazi kullanımının arttığını biliyoruz. Bu iyiye işaret değil. Bu konuda hiçbir şey yapılmazsa bu bölgelerdeki bitki türlerinin, özellikle de nadir olanların sayısında kayda değer bir azalma olacak" uyarısında bulundu.