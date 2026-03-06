Tümü Webekno
Netflix, Ben Affleck'in Kurduğu Yapay Zekâ Şirketini Satın Aldı

Netflix, ünlü aktör Ben Affleck tarafından kurulan film odaklı yapay zekâ girişimi InterPositive'i satın aldı.

Sürekli gelişen yapay zekâ teknolojileri, birçok farklı alanda kullanılıyorlardı. Sinema da bunlardan biriydi. Son birkaç yılda filmler konusuna odaklanan çok sayıda yapay zekâ şirketi ortaya çıktığını görmüştük. Sinemada yapay zekâ kullanımı tartışmalı bir konu olsa da bu girişimler gittikçe yükseliyordu.

Şimdi ise Netflix’ten bu konuda bir hamle geldi. Dünyanın en büyük film ve dizi platformu, ünlü oyuncu Ben Affleck tarafından kurulan film yapımı odaklı yapay zekâ girişimi InterPositive’i satın aldığını duyurdu.

InterPositive, filmlerin prodüksiyonunda teknik konularda ekibe yardımcı olan bir teknolojiye sahip

ben

Netflix, şimdiye kadar birçok içeriğinde yapay zekâyı kullanmıştı ve yaptığı açıklamalarda bu alandan etkili bir şekilde yararlanmak için çok iyi bir konumda olduğunu belirtmişti. Bu yüzden de Affleck’in şirketini satın alması pek de şaşırtıcı değil.

Ben Affleck’in şirketi, insan yaratıcılığını korumak isteyen bir yapay zekâ film yapımı girişimi. Yapay zekâ oyuncuları veya sentetik filmler yaratmaya çalışan bir şirket değil. Bunun yerine yapım ekiplerinin kendi yapımlarından elde ettikleri görüntülerle çalışmasına yardımcı olan bir modele sahip. Bu model, kurgu aşamasında süreklilik sorunlarını gidermek, ışıklandırma ayarlamaları yapmak veya ortamı iyileştirmek gibi düzenlemeler yapmaya yardımcı oluyor. Yani teknik konularda filmlerin prodüksiyonuna yardımcı olabilen bir teknoloji.

Netflix Yapay Zeka

