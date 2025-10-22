Tümü Webekno
Netflix, CGI efektlerinden setlere kadar yapay zeka kullanmaya başladı

Netflix, üretken yapay zekâya tam destek vererek içerik üretiminde aktif kullanmaya başladı. Görsel efektlerden sete kadar birçok aşamada AI devrede.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Netflix, yapay zekâyı içerik üretiminin merkezine yerleştiriyor. Şirket CEO’su Ted Sarandos, yapay zekânın yaratıcı süreci dönüştüreceğini ancak insan yaratıcılığının yerini almayacağını vurguladı. Yapay zekâ, senaryo yerine prodüksiyon ve görsel efekt gibi teknik alanlarda kullanılacak.

Arjantin yapımı The Eternaut dizisinde, bina yıkım sahneleri yapay zekâ ile oluşturuldu. Happy Gilmore 2 filminde karakter gençleştirme işlemleri, Billionaires’ Bunker dizisinde ise kostüm ve set tasarımları AI ile desteklendi.

Netflix, bu teknolojiyi bir maliyet kısma aracı olarak değil, yaratıcıları güçlendiren bir sistem olarak konumlandırıyor. Yani yapay zekâ, daha fazlasını üretmek için bir yardımcı.

Ancak eğlence sektörü hâlâ ikiye bölünmüş durumda. Oyuncular ve yazarlar, yapay zekâ nedeniyle telif ve iş güvencesi endişeleri taşıyor. Netflix’in bu hamlesi, sektördeki tartışmaları daha da alevlendirebilir.

