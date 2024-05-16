Netflix, reklamcılık sektörüne yeni bir başlangıç yapacak. Şirket, kendi sunucuları ile Google ve Amazon gibi şirketlere rakip olacak.

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Şirket, düzenlediği Upfronts etkinliği sırasında aslında yeni olmadığı ancak yeni bir sektöre giriş yapacağını açıkladı. Netflix'in açıklamasına göre bu yeni sektör, reklamcılık olacak.

Aslına bakacak olursak Netflix, reklamcılık sektörüne çoktan giriş yaptı. Ancak bunu Microsoft iş birliğinde hayata geçirdi. Yapılan açıklamaya göre bu durum değişecek. Şirket artık kendi reklam sunucularını kullanmaya başlayacak. Böylelikle Amazon ve Google gibi sektör devlerine rakip olacak.

Alınan kararın son kullanıcıyı nasıl etkileyeceği belli değil

Netflix'in reklamlardan sorumlu ismi Amy Reinhard tarafından yapılan açıklamada, kullanıcılara en iyi deneyimi sunmak için ellerinden geleni yaptıklarını, derin araştırmalar yürüttüklerini söyledi. Ancak Netflix'in kendi reklam sunucularını kurması ile son kullanıcının hayatında neler değişeceği henüz tam olarak belli değil. Genel beklenti, kullanıcılara ve şirketlere daha kişiselleşmiş reklamlar sunulacağı yönünde.

Netflix'in aldığı karar, gelirleri artırma olasılığı açısından çok önemli. Zira Netflix'in 270 milyondan fazla abonesi bulunuyor ve geliştireceği yeni sistemle hem kullanıcıya hem de şirketlere önemli avantajlar sunabilir.