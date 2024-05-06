Dolandırıcılar, bu kez de Netflix'in adını kullanarak insanları kandırmaya çalışıyorlar. Oluşturulan sahte bir e-posta ile 90 gün ücretsiz kullanım vadeden dolandırıcıların amacı, kredi kartı bilgilerine ulaşmak.

Çevrim içi dolandırıcılar, son dönemlerde dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix üzerinden insanları tuzağa düşürmeye başladılar. Oldukça iyi bir teklif sunan dolandırıcıların esas amaçları ise kredi kartı bilgilerinize ulaşmak.

Dolandırıcılar, Netflix'ten gönderilmiş gibi gösterilen bir e-posta oluşturdular. İngilizce olarak yazılan bu e-postada, Netflix aboneliğinin sona erdiği ancak bir kampanya kapsamında 90 gün ücretsiz kullanım hakkı tanımlandığı ifade ediliyor. Tabii bu kampanyaya katılmak için bazı kişisel bilgilerinizi paylaşmanız isteniyor. Buraya gireceğiniz kişisel bilgiler arasında kredi kartı bilgileri de bulunuyor.

Sahte e-posta işte böyle görünüyor

Gönderilen e-postayı inandırıcı kılan şey, bir sadakat programından bahsediliyor olması. Yani Netflix, sanki siz ona abone olduğunuz için böyle bir kampanya yapmış gibi lanse ediliyor. Ancak işin aslı çok farklı. Netflix'i 90 gün boyunca ücretsiz kullanacağı tuzağına düşen kullanıcı, "Extend for Free" seçeneği ile yönlendirildiği internet sitesine girip kredi kartı bilgisini verdiği zaman, elbette ücretsiz Netflix aboneliği almıyor.

E-posta ile dolandırıcılık, günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi. Bu tür dolandırıcılıklardan korunmak ise aslında çok basit. Dolandırıcılar, genelde anlamsız e-posta adresleri kullanıyorlar. Siber güvenlik hakkında az buçuk bilgisi olan bir kişi bile bu e-posta adresinin sahte olduğunu rahatlıkla anlayabilir.