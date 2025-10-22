Netflix, efsane masa oyunu Catan için hem dizi hem yarışma geleceğini açıkladı

Netflix, Catan masa oyununu hem dizi hem de yarışma olarak uyarlıyor. Strateji efsanesi Catan evreni ekrana taşınıyor.

Strateji oyunlarının efsanesi Catan, Netflix sayesinde yepyeni bir boyuta geçiyor. Platform, oyunu hem dizi hem de yarışma programı olarak iki farklı formatta uyarlayacağını duyurdu.

Dizi formatında fantastik unsurların öne çıkması beklenirken, yarışma tarafında ise oyuncular fiziksel ve zihinsel mücadelelerle Catan dünyasında strateji savaşına girecek. Kaynak toplama, ticaret yapma ve ada üzerinde hâkimiyet kurma gibi oyun mekaniği unsurları her iki projeye de taşınacak.

Projeler, “Red Notice” ve “The Adam Project” gibi yapımlardan tanıdığımız yaratıcı ekipler tarafından geliştiriliyor. Catan GmbH da sürece aktif olarak katkı sağlıyor.

Netflix, bu hamlesiyle hem Catan hayranlarına nostalji hem de yeni izleyicilere benzersiz bir eğlence sunmayı hedefliyor. Yayın tarihleri henüz açıklanmadı, ancak beklenti büyük.