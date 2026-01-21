X'in Kaynak Kodları ve Algoritması "Şeffaf" Bir Şekilde Paylaşıldı: İşte Öne Çıkan Noktalar!

Elon Musk daha önce söz verdiği üzere X'in kaynak kodları ve algoritmasını "şeffaf" bir şekilde paylaştı. Peki bu kodlarda önemli neler yer alıyor?

Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, algoritmasını bir kez daha açık kaynak olarak paylaştı. Musk’ın “şeffaflık” vaadiyle duyurduğu bu adım, platformun hem Avrupa Birliği’nden aldığı büyük ceza hem de yapay zekâ sohbet botu Grok etrafında büyüyen tartışmaların ardından geldi.

X, GitHub üzerinden paylaştığı dokümanlarda kullanıcıların akışında hangi gönderilerin neden yer aldığını anlatan bir şema ve teknik açıklamalar sundu. Buna göre algoritma; kullanıcıların geçmiş etkileşimlerini, takip ettikleri hesaplardan gelen içerikleri ve takip etmedikleri ama ilgilerini çekebileceği düşünülen paylaşımları analiz ediyor. Engellenen hesaplar, susturulmuş kelimeler, şiddet veya spam içerikler filtreleniyor, kalan gönderiler ise beğenme, yorum yapma veya paylaşma olasılığına göre sıralanıyor.

Algoritma süreci Grok tarafından yürütülüyor

Şirket, tüm bu sürecin tamamen yapay zekâ temelli olduğunu ve Grok'un kullanıcı etkileşimlerinden “ilgiyi öğrenerek” sistemi yönettiğini söylüyor. İnsanların manuel olarak içeriği yönlendirmediği, otomasyonun veri altyapısını sadeleştirdiği özellikle altı çizilen konular arasında.

Ancak bu şeffaflık hamlesi herkesi ikna etmiş değil. Musk’ın daha önce paylaştığı kodlar “eksik” ve “göstermelik” olmakla eleştirilmişti. Üstelik X, Aralık ayında AB’nin Dijital Hizmetler Yasası’nı ihlal ettiği gerekçesiyle 140 milyon dolarlık para cezası almıştı. Aynı dönemde Grok’un cinsel içerik üretiminde kötüye kullanıldığı iddiaları da platform üzerindeki baskıyı artırmıştı.

Şimdilik açık kaynak hâline getirilen algoritmanın "şeffaflık tiyatrosu" olduğu söyleniyor ama bunu zaman gösterecek...