Netflix, Squid Game oyununu yapan stüdyoyu kapattı

Netflix, 2022’de satın aldığı ve Squid Game: Unleashed oyununu geliştiren Boss Fight Entertainment stüdyosunu kapattı. Şirket, oyun alanındaki stratejisini değiştiriyor.

Netflix, 2022 yılında mobil oyun yatırımlarını büyütmek amacıyla Boss Fight Entertainment adlı stüdyoyu bünyesine katmıştı. Stüdyo, özellikle Squid Game: Unleashed adlı oyunla dikkat çekmiş, mobil mağazalarda üst sıralara yerleşmişti. Ancak Netflix, üç yılın sonunda bu stüdyoyu kapatma kararı aldı.

Kapanma kararı, Netflix’in oyun stratejisinde yön değişikliğine gittiğini gösteriyor. Şirket, bundan böyle kendi bünyesinde oyun geliştirmek yerine daha geniş kitlelere hitap eden, TV ve mobil üzerinden erişilebilen interaktif içeriklere odaklanacak.

Netflix, Boss Fight için yaptığı açıklamada detaylı bir gerekçe sunmasa da, şirket içinden gelen bilgiler oyun yatırımlarında daha esnek modellerin benimseneceğini gösteriyor. Parti oyunları ve çocuklara yönelik içerikler ön planda olacak.

Bu gelişme, Netflix’in oyun dünyasında agresif büyüme yerine sürdürülebilir ve deneyim odaklı bir stratejiye yöneldiğini gösteriyor. Şirketin gelecekte başka hangi stüdyolarla yollarını ayıracağı veya yeni iş birliklerine yöneleceği merak konusu.