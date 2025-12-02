Netflix, telefondan TV’ye ekran yansıtma özelliğini kaldırdı

Netflix, mobil cihazlardan çoğu TV ve yayın cihazına içerik yansıtma özelliğini kaldırdı. Değişiklik yeni nesil Chromecast ve akıllı TV kullanıcılarını doğrudan etkiliyor.

Netflix, mobil cihazlardan TV’ye yayın yapmayı sağlayan cast desteğini çoğu modern cihazdan kaldırdı. Kasım 2025’te uygulanan değişiklikle kullanıcılar artık cast ikonunu göremez hâle geldi.

Yeni nesil Chromecast with Google TV, Google TV Streamer ve birçok akıllı TV artık mobil Netflix uygulamasıyla eşleşmiyor. Netflix, kullanıcıların TV uygulamasını doğrudan kullanmasını istiyor.

Şirket, bu adımı düşük kullanım oranı ve kaynakları farklı özelliklere yönlendirme amacıyla attığını belirtiyor. Reklamlı plan dahil tüm abonelik türlerinde değişiklik geçerli.

Bu karar, özellikle telefonu kumanda gibi kullanmaya alışmış kullanıcıları etkiliyor. Netflix’in bu hareketi, platformun cihaz ekosistemini sadeleştirme stratejisinin parçası olarak görülüyor.