Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Netflix, telefondan TV’ye ekran yansıtma özelliğini kaldırdı

Netflix, mobil cihazlardan çoğu TV ve yayın cihazına içerik yansıtma özelliğini kaldırdı. Değişiklik yeni nesil Chromecast ve akıllı TV kullanıcılarını doğrudan etkiliyor.

Netflix, telefondan TV’ye ekran yansıtma özelliğini kaldırdı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Netflix, mobil cihazlardan TV’ye yayın yapmayı sağlayan cast desteğini çoğu modern cihazdan kaldırdı. Kasım 2025’te uygulanan değişiklikle kullanıcılar artık cast ikonunu göremez hâle geldi.

Yeni nesil Chromecast with Google TV, Google TV Streamer ve birçok akıllı TV artık mobil Netflix uygulamasıyla eşleşmiyor. Netflix, kullanıcıların TV uygulamasını doğrudan kullanmasını istiyor.

Şirket, bu adımı düşük kullanım oranı ve kaynakları farklı özelliklere yönlendirme amacıyla attığını belirtiyor. Reklamlı plan dahil tüm abonelik türlerinde değişiklik geçerli.

Bu karar, özellikle telefonu kumanda gibi kullanmaya alışmış kullanıcıları etkiliyor. Netflix’in bu hareketi, platformun cihaz ekosistemini sadeleştirme stratejisinin parçası olarak görülüyor.

Netflix

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

1000 TL Değerindeki Immortals Fenyx Rising, Yarın Kadar Ücretsiz Oldu! (Kalıcı Olarak Sizin Olacak)

1000 TL Değerindeki Immortals Fenyx Rising, Yarın Kadar Ücretsiz Oldu! (Kalıcı Olarak Sizin Olacak)

GTA 6'dan İki Yeni Video Sızdırıldı (Animasyonlar Çok İyi Görünüyor)

GTA 6'dan İki Yeni Video Sızdırıldı (Animasyonlar Çok İyi Görünüyor)

PlayStation'da 'Yıl Sonu Fırsatları' Başladı: İşte Toplam 17 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun

PlayStation'da 'Yıl Sonu Fırsatları' Başladı: İşte Toplam 17 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun

Chevrolet Türkiye'ye Dönüyor! İşte Gelmesi Muhtemel Modeller ve Özellikleri

Chevrolet Türkiye'ye Dönüyor! İşte Gelmesi Muhtemel Modeller ve Özellikleri

Ford, Buram Buram Mustang Kokan 2026 Model Mondeo'yu Tanıttı

Ford, Buram Buram Mustang Kokan 2026 Model Mondeo'yu Tanıttı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim