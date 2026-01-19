Tümü Webekno
New Balance ayakkabılarda indirim! Telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Netflix, vizyona giren Warner Bros. filmlerinin Netflix'e hemen gelmeyeceğini açıkladı

Netflix, Warner Bros. filmlerini 45 gün boyunca sadece sinemalarda gösterecek. Bu karar, zor günler geçiren sinema salonları için sevindirici bir gelişme.

Netflix, vizyona giren Warner Bros. filmlerinin Netflix'e hemen gelmeyeceğini açıkladı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Netflix’in Warner Bros.’un film ve yayın bölümünü satın almasının ardından akıllara gelen “Acaba sinemalar devre dışı mı kalacak?” sorusu, CEO Ted Sarandos’un açıklamasıyla netlik kazandı. Netflix, yeni filmleri ilk 45 gün boyunca sadece sinemalarda göstereceğini duyurdu.

Bu karar, pandemi sonrası ayakta kalmaya çalışan sinema salonları için büyük bir destek anlamına geliyor. Zira Warner Bros. gibi büyük yapımcıların sinema pencerelerini koruması, bilet satışlarını doğrudan etkiliyor.

Geçmişte bazı stüdyoların sinema gösterimini 17 güne düşürme planları, salon sahiplerini endişelendirmişti. Ancak Netflix’in bu hamlesi, geleneksel gösterim düzenini koruma niyeti taşıyor.

Netflix

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Netflix'ten İzleyebileceğiniz Gerçek Olaylardan Uyarlanan 10 Film

Netflix'ten İzleyebileceğiniz Gerçek Olaylardan Uyarlanan 10 Film

Rockstar Games'ten Büyük Jest: Kanserle Mücadele Eden Kişinin GTA 6 Talebini Geri Çevirmedi!

Rockstar Games'ten Büyük Jest: Kanserle Mücadele Eden Kişinin GTA 6 Talebini Geri Çevirmedi!

En Uzun Gebelik Süresine Sahip 5 Hayvan: Bir Tanesininki Neredeyse 2 Yıl Sürüyor!

En Uzun Gebelik Süresine Sahip 5 Hayvan: Bir Tanesininki Neredeyse 2 Yıl Sürüyor!

TECNO, Sudan Ucuza Satacağı Yeni Telefonu Spark Go 3'ü Duyurdu: İşte Fiyatı!

TECNO, Sudan Ucuza Satacağı Yeni Telefonu Spark Go 3'ü Duyurdu: İşte Fiyatı!

Moral Bozukken Açıp İzlenebilecek İyi Hissettiren Filmler

Moral Bozukken Açıp İzlenebilecek İyi Hissettiren Filmler

[16-19 Ocak] 1.080 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[16-19 Ocak] 1.080 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim