Netflix, vizyona giren Warner Bros. filmlerinin Netflix'e hemen gelmeyeceğini açıkladı

Netflix, Warner Bros. filmlerini 45 gün boyunca sadece sinemalarda gösterecek. Bu karar, zor günler geçiren sinema salonları için sevindirici bir gelişme.

Netflix’in Warner Bros.’un film ve yayın bölümünü satın almasının ardından akıllara gelen “Acaba sinemalar devre dışı mı kalacak?” sorusu, CEO Ted Sarandos’un açıklamasıyla netlik kazandı. Netflix, yeni filmleri ilk 45 gün boyunca sadece sinemalarda göstereceğini duyurdu.

Bu karar, pandemi sonrası ayakta kalmaya çalışan sinema salonları için büyük bir destek anlamına geliyor. Zira Warner Bros. gibi büyük yapımcıların sinema pencerelerini koruması, bilet satışlarını doğrudan etkiliyor.

Geçmişte bazı stüdyoların sinema gösterimini 17 güne düşürme planları, salon sahiplerini endişelendirmişti. Ancak Netflix’in bu hamlesi, geleneksel gösterim düzenini koruma niyeti taşıyor.