Netflix, Warner Bros.'u 82 Milyar Dolara Satın Alacağını Duyurdu

İddialar doğru çıktı. Netflix, Warner Bros.'u satın almak için anlaşma yaptığını duyurdu. Anlaşmanın bedeli ise 82,7 milyar dolar olarak açıklandı.

Filmlerden oyunlara kadar birçok farklı konuda öne çıkan ve dünyanın en büyük eğlence şirketlerinden olan Warner Bros. Discovery, işlerin pek iyi gitmemesinin ardından saıtlabileceğini açıklamıştı. Zaten hâlihazırda Warner Bros. ile Discovery’nin de ayrılacağı duyurulmuştu.

Warner Bros.’a şimdiye kadar farklı şirketler talip olduğu olsa da en öne çıkanın Netflix olduğu söyleniyordu. Bugün Netflix’ten gelen resmî bir açıklama, satın alımı doğruladı. Öyle ki Netflix, Warner Bros.’u satın almak için anlaşmaya vardı.

82,7 milyar dolar ödenecek

Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre anlaşmanın bedeli** 82,7 milyar dolar gibi dudak uçuklatan bir miktar** olacak. Satın alımın Warner Bros. ile Discovery’nin 2026’nın 3. çeyreğinde gerçekleşecek ayrılmasından sonra olacağının altını çizmek gerekiyor. Tabii ki tamamen satın alım tamamlandı diyemeyiz. Öyle ki bu kadar büyük bir anlaşmanın **düzenleyicilerden onay alması **gerekiyor. Rekabet endişeleri nedeniyle bazı sorunlarla karşılaşacağını tahmin edebiliriz. Neler olacağını görmek için beklememiz gerekecek.

Satın alımının ardından Warner Bros. bünyesindeki birçok yapım, seri ve diğer içerikler Netflix’e geçecek. Örneğin HBO ve HBO Max Netflix’e ait olacak. Bunlar dışında Batman’den Superman’e kadar birçok ikonik kahramanı içeren DC evreni, Game of Thrones, Harry Potter gibi ünlü serilerin hepsinin sahibi Netflix olacak.

HBO Max’in faaliyetlerine devam edeceğini de belirtmek gerekiyor. Netflix bünyesine geçecek olsa da Warner Bros.’un faaliyetleri durmayacak, aynı şekilde devam edecek. Sadece eski Warner Bros. içeriklerinin Netflix’e eklenmesi gibi bir durum görebiliriz.