Netflix'in Warner Bros.'u satın almak için yaptığı devasa teklif ortaya çıktı

Son bilgilere göre Netflix, Warner Bros. Discovery’yi satın almak için hisse başına 30 dolarlık teklif sundu. Toplam teklif 70 milyar doları buldu. Comcast ve Paramount da yarışta.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Netflix, Warner Bros. Discovery’yi satın almak için hisse başına 28 ila 30 dolar arasında bir teklif sundu. Bu rakam, şirketin toplam değerini yaklaşık 70 milyar dolar seviyesine taşıyor. Warner Bros.’un hisseleri ise şu an 24,54 dolardan işlem görüyor.

Paramount ve Comcast gibi rakip şirketler de satın alma yarışına dahil oldu. Paramount’un daha önce sunduğu teklifin hisse başına 23,50 ila 24 dolar seviyelerinde olduğu, Comcast’in ise stüdyo ve yayın tarafına odaklandığı belirtiliyor.

Netflix’in bu teklifi, hem sinema stüdyosu hem de yayın platformlarını kapsıyor. Şirket, özellikle HBO, Discovery+ ve Warner Bros. stüdyolarını portföyüne katmayı hedefliyor.

Satın alma gerçekleşirse, Netflix tarihindeki en büyük satın almayı yapmış olacak. Ayrıca medya sektöründe güç dengelerini de değiştirecek bir hamle olacak. Gözler şimdi Warner Bros. yönetiminin vereceği yanıtta.

