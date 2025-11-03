Netflix, Warner Bros'u Satın Almak İçin Harekete Geçti

Netflix, Warner Bros Discovery’i satın almak için bankayla görüşme halinde. Dev satın alma öncesi finansal inceleme başladı.

Netflix, Warner Bros Discovery’i satın almak için resmi adım attı. Reuters’ın haberine göre, finansal danışman Moelis & Co. ile anlaşan Netflix, şirketin verilerine erişim sağlayarak detaylı bir değerlendirme sürecine girdi.

Warner Bros Discovery, geçtiğimiz haftalarda olası satış ve bölünme senaryolarını masaya yatırdığını açıklamıştı. Şirket, başka alıcılarla da görüşmeler yürütüyor. Netflix ise dev stüdyoyu bünyesine katarak içerik gücünü ciddi şekilde artırmak istiyor.

Bu satın alma gerçekleşirse, Netflix’in büyüme stratejisinde tarihi bir kırılma yaşanabilir. Şirket daha önce genellikle kendi içerik üretimine odaklanırken, şimdi hazır bir stüdyo ve güçlü markalarla (Harry Potter, DC, HBO) büyük sıçrama hedefliyor.

Ancak bu tür büyük birleşmelerde düzenleyicilerin engelleri, entegrasyon zorlukları ve yüksek maliyet riskleri de gündemde oluyor. Netflix’in içerik rekabetinde üstünlük sağlamak için bu riskleri göze alıp almayacağı önümüzdeki dönemde netleşecek.