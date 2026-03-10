Newcastle United-Barcelona Maçı Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Şampiyonlar Ligindeki Newcastle United-Barcelona maçı canlı izlemek için Tabii yayın bilgilerini sizinle paylaşıyoruz. İşte Tabii Spor canlı izlemek için gereken tüm detaylar…

Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Newcastle United, Barcelona’yı konuk ediyor. Akşam 23.00’da başlayacak maç öncesi Tabii Spor canlı izlemek için gereken tüm üyelik bilgilerini derledik. Hazırsanız TRT’nin dijital yayın platformu Tabii üyelik ücreti, paket detayları ve kapsamlarını paylaşmaya başlayalım.

Futbolseverlerin yakından takip edeceği mücadele, Türkiye’de TRT’nin dijital yayın platformu Tabii üzerinden ekranlara gelecek. Karşılaşma öncesinde platform üzerinden maçı izlemek isteyen kullanıcılar için Tabii Spor yayınlarına erişim şartları ve üyelik detayları bu rehberimizde.

Newcastle United-Barcelona maçı Tabii Spor canlı izlemek için gerekenler:

tabii resmi sitesine gidin veya mobil uygulamayı indirin.

Ana sayfada yer alan “Üye Ol” veya “Keşfetmeye Başla” seçeneğine tıklayın.

Açılan formda ad-soyad, e-posta adresi ve şifre gibi bilgileri girin.

E-postanıza gönderilen doğrulama kodunu onaylayın.

Hesabınız aktif olur ve ücretsiz içerikleri hemen izlemeye başlayabilirsiniz.

Bu noktada hatırlatalım, Tabii platformunda spor yayınları için ayrı bir “spor paketi” bulunmuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarının büyük bölümü platformun Premium aboneliği kapsamında izlenebiliyor. Bununla birlikte bazı karşılaşmalar TRT’nin televizyon kanallarından şifresiz olarak yayınlanabiliyor. Bu nedenle Tabii üzerinden tüm spor içeriklerine erişmek isteyen kullanıcıların Premium abonelik seçeneklerini değerlendirmesi gerekiyor.

Peki Newcastle-Barcelona maçı canlı izlemek için Tabii Spor premium paket nasıl alınır?

tabii.com adresine gidin veya Tabii mobil uygulamasını açın.

Hesabınıza giriş yapın ya da yeni bir hesap oluşturun.

Profil veya “Abonelik” bölümüne girin.

Tabii Premium paketini seçin.

Ödeme adımını tamamlayarak aboneliğinizi aktif hale getirin.

Premium üyelik aktif hale geldiğinde kullanıcılar; reklamsız izleme, çevrimdışı indirme ve platformdaki spor yayınları dahil olmak üzere geniş içerik arşivine erişebiliyor. Tabii’nin premium paket fiyatı, ayda 99 TL.

Tabii’de yalnızca spor karşılaşmaları bulunmuyor.

Aksiyon ve macera temalı dizilerden eğitici belgesellere, çocuklara yönelik programlardan uluslararası ödüller kazanmış yapımlara kadar geniş bir içerik yelpazesi tabii platformunda bir araya geliyor. Platformda yalnızca yeni projeler değil, TRT’nin yıllar boyunca oluşturduğu kapsamlı içerik arşivi de izleyicilere sunuluyor. Böylece kullanıcılar hem güncel yapımlara hem de geçmiş dönemden dikkat çeken içeriklere tek bir platform üzerinden erişebiliyor.