Nikon'un RED'i satın almak üzere olduğu ifade edildi. ABD'li kamera üreticisi RED, satın almanın ardından Nikon'un alt markalarından biri olarak faaliyetlerine devam edecek.

RED Digital Cinema, isminden de anlaşılabileceği gibi daha çok sinema filmlerinin çekimlerinde kullanılan dijital kameraları ile bilinen bir firma. Özellikle RED One 4K ve V-Raptor X gibi modeller sinema yapımcıları tarafıdnan sık sık tercih ediliyor. Firma, yakın zamanda Nikon çatısının altına girmeye hazırlanıyor. RED Digital Cinema, Nikon'un dijital kamera pazarındaki büyüme çalışmalarında da önemli yer tutuyor.

Nikon'un profesyonel sinema kameraları pazarına girme çalışmaları için RED önemli bir yer tutacak. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "RED'in sinema kameralarındaki bilgisini, özgün görüntü sıkıştırma teknolojisi ve renk bilimi de dahil olmak üzere" kullanacaklarını ifade etti. RED kamera ile çekilmiş olan son dönem yapımları arasında Galaksinin Koruyucuları vol. 3, Captain Marvel, Planet Earth II, Squid Game, Mindhunter, Peaky Blinders, The Queen's Gambit gibi yapımlarda da kullanılmıştı.

Nikon, RED'in becerilerine güveniyor

Nikon ile RED arasındaki anlaşma, RED Başkanı Jarred Land tarafından, aşırı açıklayıcı olan(!) "Heh heh heh…" mesajıyla duyuruldu. 2005 yılında kurulan RED'in, Nikon'un paylaştığı basın açıklamasına göre 220 çalışanı bulunuyor. Şirketin merkezi ise Kaliforniya'da bulunuyor.

Daha 2022'de Nikon ile RED, mahkeme önünde karşı karşıya gelmiş ve RED, Nikon'un kendi teknolojilerini izinsiz kullandığını iddia etmişti ancak mahkeme bu dava talebini reddetmişti.

Nikon ile RED arasındaki anlaşmanın detayları açıklanmadı ve Nikon'un ne kadar ödeme yapacağı da belirsizliğini koruyor.