Fotoğraf makinesi devi, yeni SLR kamera modelleri üretmeye son vereceğini açıkladı. Şirket artık bunun yerine aynasız kameraları üretmeye odaklanacak ve kaynaklarını buraya yönlendirecek.

Fotoğraf makineleriyle tüm dünyaya nam salan Japonya’nın teknoloji devlerinden Nikon, uzun süredir ürettiği bir tür kameradan vazgeçeceğini duyurdu. Kısaltması SLR ‘Single-Lens Reflex’ kameraları Nikon’un literatüründen kalkıyor.

Son 60 yıldır SLR kameralar, profesyonel fotoğrafçılar tarafından geniş bir kullanım alanına sahipti ve SLR kamera deyince akla ilk gelen marka kesinlikle Nikon idi. Ancak üzülmeye gerek yok zira şirket, başka bir tür kameraya yöneleceğini açıkladı.

Şirket artık ‘aynasız’ kameralara odaklanacak

Artık Nikon, kaynaklarını daha gelişmiş dijital teknolojilerin arkasında ana akım ürünler haline gelen aynasız kameralara odaklamayı planlıyor. Nikon'un kameralarının ışığı, giderek daha güçlü kameralara sahip akıllı telefonlar karşısında sönüp gidiyor. Nikon, daha benzersiz özelliklere sahip ürünler sunarak akıllı telefonları yenmeyi hedefliyor.

Şu andan itibaren Nikon, dijital aynasız fotoğraf makinelerine odaklanmayı planlıyor, ancak mevcut SLR modellerinin üretimi ve dağıtımı devam edecek. Aynasız kameralar farklı bir görüntüleme sistemine sahipler ve ışığı elektrik sinyallerine dönüştüren görüntü sensörleri kullanırlar.

SLR'ler gibi, çoğu akıllı telefon kamerasında kullanılan sabit odak uzunluklarından çok daha fazla aralık sunan değiştirilebilir lenslerle uyumludurlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle fotoğrafçılık ile alakalı olan takipçilerimizin yorumlarını merak ediyoruz. Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.