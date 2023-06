Hayal edebildiğimiz her şeyi görsele dönüştürebiliyor, istediğimiz bir görseli dilediğimiz gibi genişletebiliyor veya orada olmayan birisini ortama dahil edebiliyoruz... Hatta kimilerimiz yapay zekâ araçlarını kullanarak kendine bir profil fotoğrafı oluşturdu bile. Ancak Nikon, "Natural Intelligence" isimli reklam kampanyasıyla gerçek dünyanın güzelliklerini adeta yüzümüze çarptı.

Bir süredir gündem olan, hepimizin dilden dile "Şunu da yapabiliyormuş" diye konuştuğu yapay zekâların en çok etkilediği sektörlerden biri de fotoğrafçılık. Sonuç olarak tek bir cümleyle Ağrı Dağı'nı ayağımıza getirebiliyoruz, değil mi? Nikon da yeni reklam kampanyasıyla tam olarak bunu söylüyor: Gerçek dünyadan vazgeçme.

"Natural Intelligence" yani "Doğal Zekâ" adı verilen ve Peru'da başlatılan reklam kampanyası ile şirket, insanlara doğal güzellikleri hatırlatmayı amaçlıyor. Fotoğrafçılık ve dijital manipülasyon arasındaki görsel farkı, Nikon fotoğraf makineleriyle çekilen muhteşem görseller üzerinde yapay zekâ komutu olarak bildiğimiz "prompt"lar yazılarak güzel bir gönderme de yapılmış.

Nikon'un akıl dolu reklam kampanyası:

Reklam kampanyasındaki görseller ve üzerine yazılan prompt'lar:

/imagine prompt: Egytian pharaoh is hiding from his enemies in a sweet world made of chocolate.

Mısır firavunu, çikolatadan yapılmış tatlı bir dünyada düşmanlarından saklanıyor.

/imagine prompt: a latte skatepark in the middle of the desert in Mars.

Mars'ta çölün ortasında bir latte kaykay parkı.

/imagine prompt: psychedelic mountain range painted in colors with expressionism art style.

Dışavurumculuk sanat tarzıyla boyanmış saykodelik dağlar.

/imagine prompt: Manhattan skyscrappers a hundred years after the zombie apocalyse

Zombi kıyametinden yüz yıl sonra Manhattan gökdelenleri.

/imagine prompt: multicolored surreal mini volcanoes erupting water like a fountain

Çeşme gibi su fışkırtan çok renkli gerçeküstü mini volkanlar.

/imagine prompt: a realistic minecraft cliff at the seashore in winter season

Kış mevsiminde deniz kıyısında gerçekçi bir minecraft uçurumu.

/imagine prompt: a mutant umbrella tree shaped like a nuclear bomb explosion.

Nükleer bomba patlaması şeklinde mutasyona uğramış şemsiye ağacı.