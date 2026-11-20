WhatsApp’ın sosyal medya hesaplarındaki yeşil logosu yerini turkuaza bıraktı. Ancak bu, uygulamanın renginin değişeceği anlamına gelmiyor. WhatsApp, GTA 6’da kendisine benzeyen mesajlaşma uygulaması WhatUp’a gönderme yapıyor.

WhatsApp’ı sosyal medyada takip ediyorsanız profilindeki değişiklik dikkatinizi çekmiş olabilir. Alıştığımız yeşil gitmiş, yerine turkuaz gelmiş. Üstelik değişen yalnızca renk de değil: Hesap açıklamasında “WhatUp everyone?” yazıyor. WhatsApp, 19 Kasım 2026’da sosyal medya hesaplarının profil ve kapak görsellerini bu renge çevirdi.

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WhatsApp yeni bir renge mi geçiyor diye düşünebilirsiniz ama değişikliğin sebebi GTA 6. Şirket, oyunun çıkışıyla birlikte kendisinden esinlenen kurgusal mesajlaşma uygulaması WhatUp’a gönderme yapmak için geçici bir süreliğine onun görünümünü kullanıyor.

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GTA 6’da mesajlar WhatUp üzerinden gidiyor

GTA 6’da Jason ve Lucia’nın kullandığı iFruit telefonlarda, WhatUp adında bir mesajlaşma uygulaması var. Bu, WhatsApp’ın oyun için hazırlanmış kurgusal bir benzeri. Karakterler de birbirlerine mesaj göndermek için bu uygulamayı kullanıyor.

WhatsApp’ın sosyal medya hesaplarını turkuaza çevirmesinin nedeni, WhatUp’ın renginin de turkuaz olması. Şirket, “messaging you on WhatUp!” yani “Sana WhatUp’tan yazıyorum!” gibi paylaşımlarla bu benzerliğe dikkat çekiyor. X’teki “Bizi Vice City’de gördüyseniz, görmediniz” mesajı da GTA 6’nın geçtiği yere gönderme yapıyor. Burada anlatılmak istenen, oyunda WhatsApp adını görmeseniz de WhatUp’ın hangi uygulamadan esinlendiğinin kolayca anlaşılması.

Uzun lafın kısası, GTA 6 heyecanı markaları da sarmış durumda. Kimi birkaç paylaşımla oyuna gönderme yapıyor, kimi de kısa süreliğine görünümünü değiştiriyor. WhatsApp’ın turkuaz logosu da bunun bir örneği.