Dünyanın en popüler yayıncılarından bir tanesi olan Ninja, bir kilometre taşını daha geride bırakmayı başardı. Ünlü yayıncı, Twitch'te 16 milyon takipçi sayısına ulaşan ilk isim oldu.

Dünyanın en popüler çevrimiçi yayıncılarından bir tanesi olan Tyler 'Ninja' Blevins, geçtiğimiz sene Twitch'ten Mixer'e geçiş yapmıştı. Bu geçiş sonrası Twitch ile olan iş birliği sona erse de Twitch, ünlü yayıncının takipçilerini sıfırlamamıştı.

Twitch'in ünlü yayıncının takipçilerini sıfırlamaması, Ninja'nın Twitch'e geri dönükten sonra tekrar yükselişinde önemli bir rol oynamış gibi duruyor. İzleyicileri ve takipçileri oldukça hızlı bir şekilde artan yayıncı, bir ilki gerçekleştirerek yeni bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Ninja, Twitch'te 16 milyon takipçiye ulaştı

Ünlü Twitch yayıncısı, dün gece VALORANT'ta 13 – 0 kazandıkları ve MVP olduğu maça dair bir video paylaşırken Twitch'te de 16 milyon takipçiye ulaştığını duyurdu. Üstelik Ninja'nın bu devasa takipçi sayısı, hemen arkasında yer alan isimlerle arasındaki farkın da iyice açılmasını sağladı.

Twitch'teki takipçi sayısında Ninja'yı takip eden yayıncılar 9,14 milyon ile Tfue, 8,3 milyon ile shroud, 6,87 milyon ile Myth oldu. Ayrıca Ninja'nın Twitch'te 16 milyon takipçiye ulaştığını duyuran kişi, eşi Jessica Blevins oldu. Ayrıca Ninja'yı bu başarısı için kutlayanlar arasında Twitch de vardı.

Ancak Twitch tarafından yapılan bu kutlamayı eleştiren kullanıcılar da vardı. Bazı kullanıcılar, Twitch'ten Mixer'e geçen Mixer'in kapanmasıyla Twitch'e geri dönen yayıncının Twitch tarafından öne çıkarılmasını eleştirdi. Kullanıcılar, platformun daha küçük yayıncıları desteklemesi gerektiğini dile getirdi.

Tabii platformda bu kadar fazla takipçi sayısı olan bir yayıncının Twitch tarafından desteklenmesi oldukça normal. Üstelik Ninja, Twitch'in en çok izlenen 5 kanalı arasında halen aktif yayın yapan tek yayıncı konumunda bulunuyor. Yani her iki tarafın da birbirinden çıkarı var diyebiliriz.