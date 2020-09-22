Twitch ile Amazon Prime Gaming Hesabı Nasıl Birleştirilir?

Amazon’un sevilen hizmetlerinden Twitch Prime artık Prime Gaming oldu. Prime abonesi olduğunuz zaman Twitch yayıncılarına ücretsiz abonelik ve pek çok avantaj yakalıyorsunuz. Sizin için Amazon Prime Gaming hesabı ile Twitch hesabı birleştirme nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve elde edeceğiniz avantajlardan bahsettik.

Amazon Prime, Türk kullanıcılarına sunduğu 30 gün ücretsiz deneme sürümü ve aylık 7,90 TL fiyatı ile oldukça dikkat çekti. Prime abonesi olarak elde edilen Amazon Prime Video, Amazon Prime Gaming gibi servislerden yararlanma imkanı da bir hayli cezbedici. Amazon Prime Gaming ile yalnızca indirimli ya da ücretsiz oyun ögelerine ulaşmıyor, aynı zamanda Twitch kanallarına ücretsiz abonelik sahibi olabiliyorsunuz.

Normal şartlar altında Twitch yayıncılarına Kademe 1 abonelik için 30 TL ve üzeri bir ücret ödemeniz gerekiyor. Ancak Amazon Prime Gaming ile istediğiniz bir Twitch yayıncısına herhangi bir ek ücret ödemeden aylık abone olabilirsiniz. Peki, hesap birleştirme işlemi nasıl yapılır? Sizin için Amazon Prime Gaming ile Twitch hesap birleştirme nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve bilmeniz gereken detayları anlattık.

Twitch ve Amazon Prime Gaming hesapları nasıl birleştirilir?

Adım #1: Buradan Amazon Prime Gaming internet sitesini açın. Amazon Prime üyeliğinde Prime Gaming dışında Prime Video, ücretsiz hızlı kargo, kampanya bildirimleri ve bulunuyor. Eğer Amazon Prime üyesi değilseniz, buradan üye olabilirsiniz.

Buradan Amazon Prime Gaming internet sitesini açın. Adım #2: Amazon Prime hesap bilgilerinizle giriş yapın. Telefonunuza bir onay linki gönderilebilir, onaylayın.

Amazon Prime hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Prime Gaming’i Etkinleştir butonuna tıklayın.

Prime Gaming’i Etkinleştir butonuna tıklayın. Adım #4: Sol tarafta göreceğiniz Twitch Hesabını Bağla butonuna tıklayın.

Sol tarafta göreceğiniz Twitch Hesabını Bağla butonuna tıklayın. Adım #5: Twitch hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Twitch hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #6: Çıkan hesap bağlama ekranını onaylayın.

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Her ay bir Twitch yayıncısına ücretsiz abone olmak olmak ve Amazon Prime Gaming üzerinden her ay farklı ücretsiz oyunlara ve oyun ögelerine ulaşmak için hesap birleştirme işlemini yukarıdaki adımları uygulayarak gerçekleştirebilirsiniz.

Adım #1: Amazon Prime Gaming internet sitesini açın:

Amazon’un Twitch Prime, yeni adıyla Prime Gaming hizmeti ile Twitch hesabınızı bağlamak için Windows ya da Mac işletim sistemine sahip bilgisayarınızdaki bir internet tarayıcısı üzerinden internet sitesini açın. Daha sonraki kullanımları mobil uygulamalar ya da mobil internet tarayıcınız üzerinden yapabilirsiniz ancak birleştirme işlemi için masaüstü internet tarayıcınızı kullanmanız tavsiye ediliyor.

Adım #2: Amazon Prime hesap bilgilerinizle giriş yapın:

Sağ üst köşede göreceğiniz Oturum Aç butonuna tıkladıktan sonra Amazon Prime hesap bilgilerinizle Prime Gaming sayfasına giriş yapın. Elbette bu noktada dikkat etmeniz gereken, daha önce Prime aboneliğe sahip olduğunuz bir Amazon hesabınızın olması. Amazon Türkiye internet sitesi üzerinden Prime aboneliğe geçebilirsiniz.

Adım #3: Prime Gaming’i Etkinleştir butonuna tıklayın:

Amazon Prime Gaming sayfasına hesap bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra yeniden anasayfa açılacak. Anasayfa üzerinden pek çok noktada göreceğiniz Prime Gaming’i Etkinleştir butonlarından birine tıklayarak etkinleştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Adım #4: Sol tarafta göreceğiniz Twitch Hesabını Bağla butonuna tıklayın:

Prime Gaming’i Etkinleştir butonu ile etkinleştirme işlemini gerçekleştirdikten sonra sırada Twitch hesabını birleştirme işlemi geliyor. Bunun için sol sütunda, adınızın altına yazıyor olan Twitch Hesabını Bağla butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

Adım #5: Twitch hesap bilgilerinizle giriş yapın:

Twitch Hesabını Bağla butonuna tıkladıktan sonra karşınıza yeniden bir onay ekranı çıkabilir, onaylayın. Eğer daha önce sahip olduğunuz bir Twitch hesabınız varsa direkt bilgilerinizi girerek, eğer daha önce sahip olduğunuz bir Twitch hesabınız yoksa yeni bir hesap oluşturarak Amazon Prime Gaming ve Twitch hesaplarını bağlayabilirsiniz.

Adım #6: Çıkan hesap bağlama ekranını onaylayın:

Twitch hesap bilgilerinizi girdikten ya da yeni bir hesap açtıktan sonra karşınıza son adım olarak Amazon ve Twitch hesaplarını birleştirme işlemi ile ilgili bir onay ekranı çıkacak. Onayla butonuna tıklayarak birleştirme işlemini resmen tamamlayabilirsiniz. Artık Amazon Prime Gaming ve Twitch hesaplarınız, siz değiştirene kadar, bağlı durumda.

Amazon Prime avantajları:

Amazon Prime Gaming ile her ay pek çok ücretsiz oyun ve ögeye erişim.

Twitch üzerinden her ay bir yayıncıya herhangi bir ek ücret ödemeden abonelik.

abonelik. Amazon Prime Video dijital izleme platformundaki tüm yayınları herhangi bir ek ücret ödemeden izleme.

Amazon Türkiye alışveriş sitesinde Prime etiketli ürünlerde hızlı, ücretsiz kargo imkanı ve ekstra indirimler, avantajlar.

imkanı ve ekstra indirimler, avantajlar. Amazon Türkiye alışveriş sitesinde bulunan özel fırsatlara diğer kullanıcılardan 30 dakika önce erişme imkanı.

Sizin için Amazon Prime Gaming ile Twitch hesap birleştirme nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve hem Prime avantajlarını anlattık. Siz de Amazon Prime avantajlarından 30 gün ücretsiz yararlanmak için Amazon Türkiye internet sitesi üzerinden abone olabilirsiniz.