Nintendo ve The Pokemon Company, bu senenin en çok ses getiren oyunlarından olan Palworld'ün geliştiricisine dava açtı. Nedeni de tahmin edebileceğiniz gibi Pokemon benzerliği.

Ocakta piyasaya sürülen Pocketpair imzalı açık dünya hayatta kalma oyunu Palworld, çıkar çıkmaz en başarılı oyunlardan biri olmuştu. Pokemon benzeri karakterlere sahip yapım, o kadar popülerdi ki Steam’de tüm zamanların en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına sahip 3 oyunundan biri olmayı başarmıştı. Tabii zamanla bu ilgiyi kaybetti.

Şimdi ise Palworld’le ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Oyunun geliştiricisi Pocketpair, hiç şaşırtıcı olmayan nedenlerden dolayı dava edildi.

Nintendo ve Pokemon, Palworld’ü birçok patent haklarını ihlal etmekle suçluyor

Japonya’daki açılan davanın arkasında dünyanın en büyük oyun şirketlerinden olan Nintendo ve Pokemon’un sahibi The Pokemon Company var. Şirketler, Palworld geliştiricisinin “birden fazla patent hakkını ihlal ettiğini" belirterek ihtiyati tedbir ve tazminat talep ediyor.

Bu tarz bir dava açılması hiç şaşırtıcı değil. Öyle ki Palworld’deki karakterlerin tasarımı Pokemon'a inanılmaz benziyordu. Hatta oyun “silahlı Pokemon” olarak bile nitelendirilmişti. Hâliyle de bu benzerliği eleştirenlerin sayısı çoktu. Tüm bunlar nedeniyle de Nintendo ocakta konu hakkında inceleme başlatmıştı. İncelemenin başlamasından aylar sonra ise dava geldi. Bu kadar gecikmesinin biraz ilginç olduğunu bile söylememiz mümkün.

Pocketpair tarafından konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Şirketin Pokemon’u kopyalamaktan ceza alıp almayacağını zaman gösterecek.