Pocketpair, bir süredir dolaşan "Palworld ücretsiz bir live-service oyun olacak." iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Ocak 2024’te piyasaya sürülen Pocketpair imzalı açık dünya hayatta kalma oyunu Palworld, bu yılın en çok konuşulan oyunlarından biriydi. Pokemon tarzı karakterlere sahip yapım, en başlarda dünyayı kasıp kavurmuştu. Hatta Steam’de en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına sahip oyunlardan biri bile olmayı başarmıştı.

Palworld şu anda ilk başlarda olduğu kadar popüler değil. Haziranda gelen güncelleme ile kısa süreliğine yeniden yükselmişti. Ancak şu anda 20 bin civarında oyuncuya sahipti. Yine de oyuncular tarafından hâlâ sevildiğini söylemek mümkündü. Bir süredir de yapımın “live-service” oyuna dönüşerek ücretsiz olabileceği konuşuluyordu. Konu hakkında geliştiriciden açıklama geldi

Palworld, ücretsiz olmayacak

Dolaşan iddialarda, Palworld’ün sürekli yenilikler gelen live-service bir yapıma dönüştürüleceği, Pocketpair’ın da ücretsiz olarak sunmaya başlayacak bir yaklaşımı test ettiği söyleniyordu. Ancak herhangi bir doğrulama veya yalanlama yoktu. İddianın çıkış kaynağı ise CEO’nun “oyunun geleceğinin nasıl şekilleneceğine henüz karar vermediklerini” söylemesiydi.

Pocketpair, yayılan iddiaların ardından nihayet bir açıklama yaptı. Söylentiler konusunda heyecanlananları üzecek açıklamalarda, Palworld’ün live-service veya ücretsiz olmayacağının altı çizildi. Yani oyun ücretli bir şekilde sunulmaya devam edecek. Şu anda Steam'de 14,99 dolara (507 TL) satıldığını belirtelim.

Şirket, iddiaların çıkmasına neden olan yorumların aylar önce gerçekleştirilen bir röportaja ait olduğunu belirtti. O zaman Palworld’ün daha yeni yeni geleceğini belirlemeye başladıklarını aktarırken ücretsiz sunma modeliinin hiçbir zaman düşünülmediğini eklediler.

Kısacası Palworld’ü ücretsiz oynama gibi bir imkân oyunculara sunulmayacak. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz. Sizce Palworld, şu anki yaklaşımını bırakarak ücretsiz bir yapıma dönüşmeli mi?