Nintendo Switch 2'ye ait olduğu iddia edilen prototip görselleri ortaya çıktı.

El konsolu pazarındaki rekabet gittikçe artıyor. Nintendo da Switch konsolunu uzun bir aradan sonra yenilemeye hazırlanıyor. 7 yılın ardından gelecek olan yeni konsola ait görseller Çin'in sosyal medya sitelerinde paylaşıldıktan sonra reddit'te de karşımıza çıktı.

Nintendo Switch 2'ye ait olduğu iddia edilen prototip görselleri doğruysa, yeni Switch ile eskisi arasında çok da ciddi bir görünüş farkı bulunmayacak. Nintendo da daha önce yaptığı açıklamada yeni konsolun çok da fazla değişiklik göstermeyeceğini ifade etmişti. Öte yandan konsolun son hâlini henüz göremedik.

Switch 2'nin özellikleri de belli oldu

Sızıntılara göre Nintendo Switch 2, 8GB RAM, HDMI 2.1 desteğine ve 256GB dahili depolamaya sahip olacak. Orijinal Switch'te 4GB RAM, 32GB dahili depolama bulunuyordu. Switch OLED ise 64GB depolamaya sahipti.

Görsellere göre yeni el konsolu ilk nesildeki konsolla kıyasladığımızda daha büyük ekrana sahip olacak. Ayrıca yeni el konsolunda manyetik Joy-Con düğmeler, Switch OLED ile benzer bir banda sahip. Switch 2'nin altında USB-C girişi yer alacak.

Elbette ki bu tür iddialara bir miktar şüphe ile yaklaşmak gerekiyor. Yine de aradan geçen yedi yıllık süreçte Nintendo'nun konsolunu ciddi oranda geliştirmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

Yeni Nintendo Switch 2 hakkında siz ne düşünüyorsunuz?