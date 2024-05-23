Nintendo Switch 2'nin olası özellikleri, yeni Mario oyunu Paper Mario: The Thousand Year Door kodlarında ortaya çıkmış olabilir.

Nintendo'nun uzun süredir beklenen ve söylentilere konu olan Nintendo Switch 2'nin özellikleri Paper Mario kodlarında ortaya çıktı. Paper Mario: The Thousand Year Door oyununun kodları arasında Nintendo Switch 2 için atanmış kodlar da yer alıyor. Bu kodlar, yeni konsolun bazı özelliklerini de görebilmeyi sağlıyor.

Bir sonraki Switch oyun konsolunun 2025'in ilk çeyreğinden önce piyasaya çıkacağı açıklanmıştı. Öte yandan firmanın bu açıklamasının ardından kulisler, yeni Nintendo Switch ile ilgili dedikodular ile çalkalanmaya başlamıştı. Cihaz hakkında şu ana kadar doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

4K çözünürlük geliyor

X'te veri madencisi RibShark tarafından paylaşılan kodlara göre yeni oyunda 4K çözünürlük seçeneği bulunuyor. Böylece oyun, 4K çözünürlük opsiyonunun sunulduğu tek Nintendo Switch oyunu olmayı da başarıyor. Kaldı ki Nintendo Switch'in 4K çıkışı bulunmuyor, özellikle de ilk nesil cihazlarda.

Bu durum da oyunun yeni nesil konsolda da oyunun oynanabileceğini gösteriyor. Hâliyle yapımın bu kodları barındırmasının nedeni olarak Nintendo Switch 2 için uyumluluk gösteriliyor. Her ne kadar bu kodlar kendi başlarına yeni özellikleri doğrulamıyor olsa da 4K çözünürlüğe sahip yeni bir Nintendo konsolu uzun yıllardır kulislerde dolaşan bir iddia olarak biliniyor.

Bakalım Nintendo bu konuda nasıl bir yol izleyecek ve yeni cihazın özellikleri ne zaman resmen açıklanacak.