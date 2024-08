Sims'in Yan Oyunu MySims, Nintendo Switch'e Geri Geliyor

The Sims'in chibi tarzı grafiklere sahip yan serisi MySims, Nintendo Switch'e geri dönecek.

Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan The Sims için daha önce alternatif bir görselliğe ve alternatif bir oynanışa sahip olan MySims karşımıza çıkmıştı. The Sims ile Animal Crossing'in birleşimi gibi duran oyunda, harap bir kasabayı yeniden inşa ederken bir yandan da yeni sakinler çekmeye çalışıyorduk. Her karakterin kendine ait özellikleri bulunuyordu.

EA, bugün yaptığı duyuru ile birlikte MySims ve MySims Kingdom oyunlarının yenilenmiş sürümlerini içeren yeni bir paketi satışa sunacaklarını açıkladı. MySims: Cozy Bundle, 19 Kasım'da Nintendo Switch için 39,99 dolardan çıkış yapacak ve ön siparişler de bugün itibariyle açıldı.

Yıllar sonra geri dönüyor

İlk MySims oyunu, 2007 yılında Nintendo Wii ve Nintendo DS için piyasaya sürülmüştü. Ardından da oyun Blackberry'ye ve bilgisayarlara gelmişti. O oyundan bir yıl sonra ise yine Wii ve Nintendo DS için MySims Kingdom yayımlanmıştı. Seride ayrıca MySims Agents, MySims Party, MySims Racing ve MySims SkyHeroes gibi başka oyunlar da bulunuyor.

EA'in Switch için eski oyunları modernleştirmesi güzel bir gelişme ve ileride, bu oyunların sergileyeceği başarıya karşılık serinin yeni ve özgün oyunları karşımıza çıkabilir. EA, MySims'in yanı sıra "Project Rene" kod adlı yeni bir oynaması ücretsiz The Sims oyunu üzerinde çalışıyor.