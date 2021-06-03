Norton, antivirüs yazılımı Norton 360'a Ethereum madenciliği hizmeti ekleyeceğini açıkladı. Böylelikle kullanıcılar, Norton 360 üzerinden hiçbir şeyle uğraşmadan Ethereum kazabilecekler. Madencilikten kazanılan para Norton sunucularında depolanıp, Coinbase'e gönderilecek.

Antivirüs programları kategorisinin en bilindik temsilcilerinden bir tanesi olan Norton, "Norton 360" yazılımına gelecek büyük bir yeniliği duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Norton 360, bundan sonra kripto para madenciliği yapılmasına da imkan tanıyacak. Böylelikle bir kullanıcı, yalnızca Norton 360'ı kullanarak Ethereum madenciliği yapabilecek.

Norton 360, bugüne kadar zaten pek çok hizmeti sunan genel amaçlı bir yazılımdı. Kullanıcılar, bu uygulamayla verilerini yedekleyebiliyor, şifrelerini yönetebiliyor, ebeveyn denetimleri yapabiliyorlardı. Bir Norton sözcüsü tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar bundan sonra, Norton 360 üzerinden para da kazanabilecekler. Kripto para madenciliğinin yol açtığı enerji tüketiminin çevre kirliliği tartışmalarına yol açtığı şu günlerde alınan bu karar, gerçekten de ilgi çekici...

Madencilikten kazanılan para, bir tuşla Coinbase'e gönderilebilecek

Şirketin açıklamalarına göre Norton 360 kullanıcıları, madencilikten kazandıkları Ethereum'u Norton'un sunucularında biriktirebilecekler. Uygulamaya eklenecek bir buton ise madencilikten kazanılan paranın doğrudan Coinbase isimli kripto para borsasına aktarılmasını sağlayacak. Kullanıcı, bu işlemi yaptıktan sonra borsaya çektiği Ethereum'u dilediği gibi kullanabilecek.

Norton'a göre madencilik yapmak isteyen müşteriler, bu işlemi yapabilmek için güvenlik duvarlarını ve Norton 360 gibi yazılımları devre dışı bırakmak zorunda kalıyorlardı. Norton 360'a entegre edilen madencilik hizmeti, tüm bu zorlukları ve riskleri ortadan kaldırmış olacak. Ancak Norton'un bu madencilik işlerinden para kazanıp kazanmayacağı, özel yazılımın bilgisayarları ne kadar etkileyeceği şu an için bilinmiyor.