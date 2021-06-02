Hindistan Merkez Bankası, ülke genelinde kripto para ticaretine herhangi bir kısıtlama uygulanmayacağını ve yasaklamanın söz konusu olmadığını açıkladı. Yapılan açıklama, Hint yatırımcıları rahatlatırken piyasalara güven vermiş oldu.

Kripto para piyasalarının bir süredir sallantıda olduğu, artık herkes tarafından bilinen bir gerçek. Özellikle de Bitcoin'de yaşanan düşüş, diğer kripto para birimlerini de doğrudan etkiledi. Bunun bazı teknik nedenleri olsa da başta Çin olmak üzere bazı hükümetlerin aldığı kararlar, piyasalardaki düşüşün derinleşmesine yol açtı.

Kripto para birimlerine karşı olan hükümetlerden bir tanesi de Hindistan'ınkiydi. Daha önce yapılan açıklamalara göre Hindistan'da kripto para ticaretinin tamamen yasaklanması konuşuluyordu. Bu da Hint yatırımcıları tedirginliğe itiyor, yeni yatırımcının gelmesini engellerken mevcut yatırımcıların da kaçmasına yol açıyordu. Ancak Hindistan Merkez Bankası'ndan gelen son haberler, yatırımcının bu noktada rahatlayacağını gözler önüne seriyor.

Hindistan, kripto para ticaretini yasaklamayacak

Hindistan Merkez Bankası, 2018 yılında yayımladığı bir genelgeyle bankaların kripto para ticareti işini zorlaştırmasına yol açmıştı. Ancak yapılan son duyuruda, bankaların bu genelgeyi yatırımcıya neden olarak göstermemeleri gerektiği ifade edildi. Konuyla ilgili herhangi bir kısıtlamaya gerek olmadığını belirten yetkililer, böylelikle kripto para piyasalarına da güven vermiş oldular. Bazı kesimler, hafta başından beri yaşanan toparlanışın Hindistan Merkez Bankası kaynaklı olduğunu düşünüyor.

Hindistan da tıpkı Türkiye gibi kripto para birimlerini önemsiyor. Hatta yapılan araştırmalara göre ülke genelindeki 8 milyon kişi, 1,4 milyar dolarlık kripto para varlığına sahip. Bu rakam, kripto para piyasalarının toplam hacmi olan 1,67 trilyon doların binde 1 kadarının, tek başına Hindistan'dan geldiği anlamına geliyor.