Nothing'in İlk Giriş Seviye Telefonu Phone (3a) Lite Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Nothing, kendi ismi altında sunduğu ilk giriş segment telefonu Phone (3a) Lite'ı tanıttı. Cihaz, dikkat çeken özellikler ve uygun fiyatlarla geliyor.

Nothing'in İlk Giriş Seviye Telefonu Phone (3a) Lite Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Sıra dışı tasarımlarıyla tanıdığımız, Türkiye’de de faaliyet gösteren ünlü telefon markası Nothing, duyurularına hız kesmeden devam ediyor. Şirket, şimdi ise giriş segmentte konumlanan ilk telefonunu resmen bizlerle buluşturdu. Bu cihaz, Nothing Phone (3a) Lite ismiyle geliyor. Nothing’in CMF markası altında giriş segment telefonları aslında vardı ancak direkt Nothing olarak gelen ilk telefon bu oldu.

Nothing’in yeni telefonu (3a) Lite, şirketin alışık olduğumuz tuhaf tasarım dilini devam ettiriyor. Arkada şeffaf tasarım, asimetrik 3’lü kamera kurulumu var. Önde ise delikli ekran tasarımı tercih edilmiş.

Nothing Phone (3a) Lite neler sunuyor?

nogt Telefonda 6,77 inç AMOLED panel kullanılan bir ekran yer alıyor. Bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 1080x2392 (FHD+) çözünürlükle kullanıcıya akıcı ve yüksek kaliteli bir görüntüleme deneyimi yaşatabiliyor. 3000 nit maksimum parlaklık sunduğunu da ekleyelim.

Nothing Phone (3a) Lite, günlük işlemler için gayet yeterli performans sunabilecek MediaTek’in Dimensity 7300 Pro işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemciye** 8 GB’lık RAM ve 256 GB’a kadar çıkan depolama** eşlik ediyor.

not2

Arka tarafta 50 MP’lik OIS destekli ana kamera görüyoruz. Onun yanında 8 MP’lik ultar geniş ve 2 MP’lik makro kamera var. Önde ise 16 MP’lik deliğe yerleştirilen selfie kamerasu bulunuyor. Cihazın 5000 mAh’lik 33W destekli bataryaya sahip olduğunu ve kutudan Android 15 tabanlı Nothing OS 3.5 ile çıktığını belirtelim. Şirket, telefonun 3 Android güncellemesi ve 6 güvenlik güncellemesi desteğine sahip olacağını da açıkladı.

Nothing Phone (3a) Lite teknik özellikleri
Ekran 6,77 inç, 120 Hz, 1080x2392, AMOLED, 3000 nit
İşlemci Dimensity 7300 Pro
RAM 8 GB
Depolama 128/256 GB
Arka kamera 50 MP (f/1.9), 8 MP (f/2.2), 2 MP (f/2.4)
Ön kamera 16 MP (f/2.5)
Batarya 5000 mAh (33W)
İşletim sistemi Nothing OS 3.5 (Android 15)

Nothing Phone (3a) Lite fiyatı

Versiyon Fiyatı
8 GB + 128 GB 249 dolar
8 GB + 256 GB 279 dolar
Akıllı Telefon

