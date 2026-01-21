Tümü Webekno
Nothing, Logosunu Değiştireceğini Açıkladı! İşte Yeni Logo

Sıra dışı telefonlarıyla tanıdığımız Nothing, yeniden markalaşma sürecine gireceğini açıkladı. Şirketin logosunun da değişeceği duyuruldu. Yeni logo sosyal medyadan paylaşıldı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

2020 yılında kurulan Nothing, son zamanların en ilginç markalarından biri olmayı başarmıştı. Ülkemizde de faaliyet gösteren Birleşik Krallık merkezli şirket, sıra dışı telefon ve aksesuar tasarımlarıyla öne çıkmayı başarıyordu. Şimdi ise şirketten kullanıcılar için sürpriz olan bir açıklama geldi.

Nothing, yeniden markalaşma sürecine gideceğini ve değişimler yaşayacağını açıkladı. Aynı zamanda markanın logosunun da bu kapsamda değişeceği duyuruldu. Nothing’in yeni logosu da sosyal medyadan paylaşıldı.

İşte Nothing’in yeni logosu

Ekran Resmi 2026-01-21 13.03.31 *Eski logo (sol) & Yeni logo (sağ)

Nothing’in resmî X hesabı üzerinden yapılan ve “Tarih yazmaya hazırlanıyoruz” ifadeleriyle birlikte yapılan paylaşımla yeni logo duyuruldu. Normalde Nothing’in noktalarla oluşturulan retro ve dijital görünümlü bir logosu vardı. Artık onun yerini günümüzde çoğu markanın kullandığı, sade ve modern bir logonun aldığını görüyoruz. Ayrıca harflerin tamamı hüçük harf olarak değişitirlmiş.

Maalesef Nothing’in yeniden markalaşma süreciyle ilgili bildiklerimiz bu kadar. Şirket, ne zaman değişim yaşayacağı gibi ayrıntıları henüz paylaşmadı. Neler olacağını ve ürünlerinde nasıl bir yol almaya başlayacağını bilmiyoruz. Ancak kurulduktan sadece 5 yıl sonra böyle büyük bir değişime gitmek biraz şaşırtıcı. Neler olacağını zamanla göreceğiz.

Akıllı Telefon

