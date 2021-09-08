Milyarder yatırımcı Mike Novogartz, geçtiğimiz gün Bitcoin'in sert bir şekilde düşmesini insanların bir anlık heyecanına bağlarken, kripto paralarda yükseliş beklentisinde olduğunu belirtti.

El Salvador'un Bitcoin'i resmi olarak kabul etmesiyle birlikte kripto para piyasasında çalkalanmalar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün %17 düşerek son bir ayın en düşük seviyesini gören Bitcoin hakkında yeni bir açıklama da milyarder yatırımcı Mike Novogartz'dan geldi.

Galaxy Digital Holdings CEO’su Novogratz, kripto para piyasasının yükselişe geçmesini beklediğini, bireysel yatırımcılarla birlikte kurumsal yatırımcıların da Bitcoin trenine atlamasının piyasayı hareketlendireceğini açıkladı.

Salı günü yaşanan sert düşüşü yatırımcıların heyecanına bağlayan Novogartz, kripto para piyasasının son sekiz haftadır güçlü bir şekilde ilerlediğini ve bunun ardında iyi nedenlerin olduğunu belirtti:

"Hiçbir yatırımcı bir sonraki interneti kaçırmak istemez. Biraz fazla heyecanlandığımızı ve bu düşüşün biraz balondan kaçan hava gibi olduğunu düşünüyorum"

Novogartz, Visa Inc.'nin 150 bin dolara NFT satın almasının, Amazon'un blockchain ve dijital para işine girmesinin ve son olarak Walmart'ın kendine kripto para uzmanı aramasının, büyük kurumların Bitcoin'e olan ilgilerinin net bir şekilde gösterdiğini belirtti.

El Salvador'un Bitcoin'i resmi olarak kabul etmesinin ardından yaşanan teknik aksaklıklara dair yorumda bulunan Novogartz, El Salvador'un bu sorunları zamanla çözeceğini belirterek; "Gerçek soru altı ya da 12 haftada geri dönüş olacak ve bu uygulamanın El Salvador halkı ve sistemin kendisi için nasıl işleyeceği hakkında konuşalım. Bir şeyi ölçüsünde yapmak kolay değil. Bu işi doğru yapacaklarına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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