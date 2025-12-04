Tümü Webekno
Devasa Bataryalı Katlanabilir Telefonlar Nubia Fold ve Flip 3 Tanıtıldı

Nubia, Fold ve Flip 3 ismini verdiği yeni katlanabilir telefonlarını tanıttı. Fold model, piyasada çok iddialı olacak premium bir telefon olurken Flip 3, uygun fiyatlı bir cihaz olarak geliyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Çin merkezli telefon üreticsi Nubia, öyle çok büyük bir marka olmasa da iddialı telefonlarla karşımıza çıkmayı başarıyordu. Şimdi ise ise şirket, gerçekleştirdiği bir lansmanla yeni katlanabilir telefonlarını tanıttı. Japonya’da tanıtılan bu telefonlar, **Nubia Fold ve Nubia Flip 3 **ismini alıyor.

Nubia Fold, kitap gibi yatay katlanabilen Samsung Galaxy Z Fold benzeri bir model olarak geliyor. Flip 3 ise dikey katlanan bir model. Her iki cihaz da özellikleriyle dikkat çekiyor. Fold model daha premium bir cihazken Flip model daha bütçe dostu bir telefon.

Nubia Fold

nubia

Şirketin ilk yatay katlanan telefonu olan Nubia Fold’da,** 8 inç boyutunda OLED panel kullanan 2200x2480 çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızına sahip** bir ana ekran var. İkinci ekran ise 6,5 inç boyutunda yine OLED panel kullanıyor. Bu ekranda da 1172x2748 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı görüyoruz.

Katlanabilir telefon, Qualcomm’un geçen seneki amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite’ten güç alıyor. Bu işlemciye 12 GB RAM ve 256 GB depolama eşlik ediyor. Cihazda 50 MP’’lik ana, 50 MP ultra geniş ve 5 MP makro kamera yer aldığını belirtelim. Önde ise 20 MP selfie kamerası var.

Telefon, 55W destekli 6500 mAh’lik katlanabilir telefonlar için oldukça büyük olan bir bataryayla geliyor. Cihazın 1.145 dolarlık bir fiyat etiketiyle Japonya’da satışa sunulacağını ekleyelim.

Nubia Fold teknik özellikleri
Ana Ekran 8 inç, OLED, 2200x2480, 120 Hz
İkinci ekran 6,5 inç, 1172x2748, 120 Hz, OLED
İşlemci Snapdragon 8 Elite
RAM 12 GB RAM
Depolama 256 GB
Arka kamera 50 MP + 50 MP + 5 MP
Ön kamera 20 MP
Batarya 6500 mAh (55W)

Nubia Flip 3

flip1

Dikey katlanabilir model olan Flip 3’e geldiğimizde ise daha bütçe dostu bir telefonla karşılaşıyoruz. Cihazda** 6,9 inçlik FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına** sahip OLED ekran var. Kapak ekranı ise 4 inç boyutunda AMOLED bir panel.

flip2

Flip 3 modeli, MediaTek’in orta segment işlemcisi olan Dimensity 7400X’ten güç alıyor. 6 GB RAM ve 128 GB depoalamayı ekleyelim. Arkada 50 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş lens görüyoruz. Önde ise 32 MP’lik bir sensör var. IPX4, IP5X dayanıklılıkla gelen cihazda 4610 mAh’lik bir batarya bulunuyor. Fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Nubia Flip 3 teknik özellikleri
Ekran 6,9 inç, FHD+, 120 Hz, OLED
Kapak ekranı 4 inç, 1188 x 2790, OLED
İşlemci Dimensity 7400x
RAM 6 GB
Depolama 128 GB
Arka kamera 50 MP + 12 MP
Ön kamera 32 MP
Batarya 4610 mAh
Akıllı Telefon

