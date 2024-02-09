Avrupa'daki nükleer füzyon laboratuvarı JET, kendi enerji rekorunu kırdı. Gerçekleştirilen bir deneyde, 69 megajoule enerji üretimi gerçekleşti. Dünya, temiz nükleer enerjiye çok daha yakın.

Başında İngiltere'nin olduğu ve bazı Avrupa ülkelerinin de dahil olarak 1983 yılında faaliyete geçen nükleer füzyon tesisi JET, büyük bir rekora imza attı. Son çalışmasını Aralık 2023'te gerçekleştiren laboratuvarın, 69 megajoule'ün üstünde enerji ürettiği açıklandı. Böylelikle insanlık, sınırsız nükleer enerjiye biraz daha yakınlaşmış oldu.

Nükleer füzyon, en basit anlatımı ile bir atomun çekirdeğinin başka bir atom çekirdeği ile birleşmesi sonucunda yeni bir element üretmesi. İşte bu reaksiyon, çok büyük miktarda enerji üretilmesini sağlıyordu ve JET'in yaptığı şey de tam olarak buydu. Üstelik nükleer füzyon reaksiyonlarında ortaya çıkan enerjinin çevre açısından temiz olması, Dünya'nın bambaşka bir noktaya evrilmesi için kritik önem arz ediyor. Neticede bu tür reaksiyonların sonucunda temiz ve sınırsız enerji elde edilebiliyor.

69,29 megajoule enerji neye yeter?

JET, 5 saniyelik deneyde 69 megajoule enerji üretti ve büyük bir rekora imza attı. Ama siz yine de 69,29 megajoule enerji için çok heyecanlanmayın. Zira ortaya çıkan bu enerji ile sadece 4-5 adet banyoyu aynı anda ısıtabilirsiniz. Ancak burada önemli olan şey, yapılan çalışmaların meyve verdiğini görmek. JET, ilk çalışmalarında sadece 22 megajoule enerji üretiyordu.

Manchester Üniversitesi bünyesinde nükleer füzyon üzerine çalışmalar yapan Dr. Aneeqa Khan, bu teknoloji ile ilgili zorlukları anlattı. Bilim insanı tarafından yapılan açıklamaya göre atomların birleşmesi ve yeni bir element oluşturması için Güneş'ten 10 kat fazla sıcaklığa ulaşılması ve bu sıcaklığın bir süre korunabilmesi gerekiyor. Eğer bir gün kolayca 100 milyon santigrat derece sıcaklığa ve yeterli yoğunlukta atomlar bir araya getirilirse bugün gördüğümüz enerji savaşları tamamen tarih olacak.