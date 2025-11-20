Tümü Webekno
NVIDIA, 2025'in 3. çeyreğinde kaç para kazandığını açıkladı

NVIDIA, 2025’in 3. çeyreğinde 57 milyar dolar gelir ve 31,9 milyar dolar net kâr açıkladı. Yapay zekâ talebi ve veri merkezi satışları büyümenin ana nedeni oldu.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

NVIDIA, 2025’in üçüncü çeyreğini 57 milyar dolar gelirle kapatarak yıllık bazda yüzde 62 büyüme yakaladı. Şirketin rekor performansının merkezinde yapay zekâya yönelik artan küresel talep yer aldı.

Veri merkezi birimi bu dönemde 51,2 milyar dolar gelir üreterek büyümenin ana lokomotifi oldu. Blackwell mimarisi ve bulut sağlayıcılarının alımları bu artışta belirleyici etken oldu.

Şirketin GAAP net kârı 31,9 milyar dolar olarak açıklandı. Bu sonuç, yüksek brüt kâr marjı ve güçlü sipariş hacmiyle desteklendi. NVIDIA ayrıca yıl içinde 37 milyar dolarlık hisse geri alımı ve temettü dağıtımı gerçekleştirdi.

Dördüncü çeyrek için şirket, 65 milyar dolar gelir hedefi paylaştı. Yapay zekâ altyapısına yönelik talebin “hızlanarak arttığını” belirten CEO Jensen Huang, güçlü büyümenin süreceğini öngörüyor.

