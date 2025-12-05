Tümü Webekno
NVIDIA, o kadar çok para kazandı ki bu parayla ne yapacağına karar veremiyor

NVIDIA’nın nakit ve kısa vadeli varlıkları 60,6 milyar dolara çıktı. Şirket bu parayı nasıl değerlendireceği konusunda baskı altında. Analistler yatırım, temettü ve geri alım seçeneklerini tartışıyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

NVIDIA, yapay zekâ talebinin patladığı son yılda 60,6 milyar dolara ulaşan nakit birikimiyle gündemde. Şirket, 2023 başında 13,3 milyar dolar olan rezervini gelir patlamasıyla hızla büyüttü. Bu artış yatırımcılarda “fazla nakit nasıl değerlendirilecek?” sorusunu doğurdu.

Yönetim, geçmişte hisse geri alımlarını tercih etse de, bu dev rezervin tamamını dağıtması beklenmiyor. Bunun yerine yapay zekâ altyapısı, veri merkezi yatırımları ve stratejik ortaklıklar gibi seçenekler öne çıkıyor. OpenAI benzeri büyük ölçekli yatırımlar da ihtimaller arasında.

Ancak fazla nakit, doğru kullanılmadığında şirket için dezavantaj sayılıyor. Analistler “paranın boşa yatması” riskine dikkat çekerek NVIDIA’nın hızlı karar alması gerektiğini vurguluyor. Bu belirsizlik hissede dalgalanma yaratma potansiyeline sahip.

Yine de şirketin güçlü nakit pozisyonu, ekonomik dalgalanmalara karşı önemli bir güvence sunuyor. NVIDIA’nın önümüzdeki dönemde neyi, ne kadar ve kimlerle yatırım yapacağı teknoloji dünyası için de belirleyici olacak.

