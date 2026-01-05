Ocak 2026 MG Fiyat Listesi: Yeni HS'ye 1.000 TL Zam!

MG, Ocak 2026 güncel fiyat listesini yayımladı. Firma bu ay Türkiye'de sattığı iki modele de zam yaptı. Ancak bu zamlar uçuk seviyelerde değil. Peki güncel MG fiyatları nasıl?

Türkiye'deki en yeni markalardan bir tanesi olan MG, Ocak 2026 fiyat listesini yayımladı. Marka bu ay Türkiye'de sattığı iki modele de zam yaptı. Ancak Yeni HS'deki zam oranı sadece 1.000 TL olarak kayıtlara geçti. MG7'deki zam da uçuk seviyelerde değil.

Peki MG güncel fiyat listesi ne durumda? Şimdi sizlere, markanın ocak ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesinden bahsedeceğiz. Bu listenin şirketin internet sitesinden alındığını belirtelim.

MG araba fiyatları - Ocak 2026

Model Aralık Başlangıç Fiyatı Ocak Başlangıç Fiyatı Yeni HS 2.385.000 TL 2.386.000 TL MG7 2.825.000 TL 2.900.000 TL

Yeni HS fiyatları - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 170 PS, Benzinli Luxury, Otomatik 2.386.000 TL

Yeni MG HS, güncellenen tasarımı ve zengin donanımıyla öne çıkan kompakt bir SUV modelidir. Türkiye’de 1.5 litrelik turbo benzinli motor seçeneğiyle sunulan otomobil, 170 beygir gücüyle gayet yeterli bir performans sunuyor. Modern dış tasarımı, geniş dijital ekranlarla donatılmış ferah iç mekânı ve 507 litrelik bagaj hacmiyle hem konforlu hem pratik bir kullanım sağlayan MG HS, piyasadaki en dikkat çekici SUV modellerinden biri.

MG7 fiyatları - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 170 PS, Benzinli Passion, Otomatik 2.900.000 TL 1.5L 170 PS, Benzinli Excellence, Otomatik 2.925.000 TL 1.5L 170 PS, Benzinli Excellence Red Edition, Otomatik 3.035.000 TL

2025 MG7, fastback tasarımıyla şık ve sportif bir otomobil olarak piyasaya bomba gibi düştü. 1.5 litrelik 170 PS motor seçeneğiyle satılan otomobil, şık tasarımını yüksek performansı ile bambaşka bir boyuta taşıyor.