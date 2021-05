Ölmüş Olduğuna İnanamadığımız Türk ve Yabancı Ünlüler

Geçtiğimiz birkaç sene içerisinde ölümleriyle bizi şoke eden onlarca Türk ve yabancı oldu. Her birinin yeri ayrı olsa da Türk sinemasında Rasim Öztekin, dünya çapında da Kobe Bryant'ın ölümü herkesi yasa boğdu. Son birkaç sene içerisinde karakterleriyle ölümsüz olsalar da artık bize veda eden Türk ve yabancı ünlüleri daha yakından tanıyalım.

Kimisi aramızdan çok erken ayrıldı, kimisi de hayatının sonuna kadar canlandırdıkları rollerle hayranlarını büyülemeye devam etti. Televizyonda izlediğimiz, sinemaya ya da konserine gittiğimiz birçok ünlü, bir gün ansızın hepimizi şoke eden haberle aramızdan ayrıldı.

Bildiğiniz üzere müzik, sinema ve televizyon karakterleri ölümsüz hale getirir. Büyük bir zevkle izlediğimiz ya da dinlediğimiz tüm ünlüler karşımıza tekrar tekrar çıkar ve bu yüzden de onların aramızdan ayrıldığını kabullenmek gittikçe zorlaşır. Hala bir şaka gibi gelen, aramızdan ayrılmış olduğuna inanamadığımız birçok Türk ve yabancı ünlüyü tekrar anmak istedik.

Sadece basketbolu değil, tüm dünyayı yasa boğan ölüm: Kobe Bryant

Ünlü basketbolcu Kobe Bryant’ın zamansız ölümü, 2020 yılının en üzücü olaylarından biri olarak hatırlanıyor. Black Mamba lakabıyla NBA dünyasında fırtınalar estiren Bryant, 2020 yılının Ocak ayında helikopter kazası sonucunda 13 yaşındaki küçük kızı Gianna Maria Onore ve 7 kişi ile birlikte hayata veda etti.

Harry Potter’ın Snape’i: Alan Rickman

Biz onu çoğunlukla Harry Potter serisinden tanısak da Alan Rickman İngiltere’nin en başarılı aktörlerinden biri. Sense and Sensibility ve Zor Ölüm gibi yapımlarda adından söz ettirmeyi başaran Rickman, pankreas kanseri yüzünden 2016 yılında 69 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Seksenler’in vazgeçilmez oyuncusuydu: Rasim Öztekin

Türk sineması, 2021 yılında büyük bir kayıp yaşadı. Seksenler’in Fehmi’si, A.R.O.G’un Bob Marley’i ve Türk tiyatrosunun en büyük sembollerinden kavuğun sahibi Rasim Öztekin, geçtiğimiz mart ayında geçirdiği kalp krizi sonucunda 62 yaşında hayata veda etti.

GoT Cercei’nin en büyük düşmanıydı: Diana Rigg

“Tell Cercei, I want her to know it was me” repliğiyle Game of Thrones hayranlarının aklını başından alan Diana Rigg, 1968 yılından beri beyazperde ve televizyonda boy gösteriyordu. Gençlerin kalbine Olenna Tyrell rolüyle kazanan İngiliz oyuncu, 2020 yılını Eylül ayında akciğer kanseri yüzünden aramızdan ayrıldı.

Hayallerimizi satmadık ya: Erdal Tosun

1963 doğumlu oyuncu ve seslendirme sanatçısı Erdal Tosun, Organize İşler, A.R.O.G, ve Koğuş Akademisi gibi onlarca başarılı yapımda oyunculuğuyla ses getirmeyi başardı. Rina filminde “Hayallerimizi satmadık ya” repliğiyle gönüllerde bir kez daha taht kuran Tosun, 2016 yılında diyalize gitmek için çıktığı yolda trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti.

Bilbo Baggins desek yeterli: Ian Holm

Efsanevi Yüzüklerin Efendisi serisinin hobbiti ve Tolkien’in Orta Dünya’sının anlatıcısı Bilbo Baggins, Frodo’nun yüzük serüveninde kilit noktalardan birisiydi. Uzun süredir parkinson hastalağı ile mücadele veren Holm, 19 Haziran 2020’de 88 yaşında aramızdan ayrıldı.

Marvel’ın babası: Stan Lee

Stan Lee’nin kim olduğundan, başardığı işlerden çok da bahsetmeye gerek yok aslında. Thor, Black Panther, Doctor Strange ve X-Men gibi birçok kurgusal karakteri yaratan isim Stan Lee, Marvel evreninin babası olarak görülüyordu. Filmlerde sadece birkaç saniyeliğine yer aldığı cameolar ile bizleri eğlendirmeyi başaran Lee, kalp yetmezliği sebebiyle 2018 yılında aramızdan ayrıldı.

Hızlı ve Öfkeli serisinin Brian O’Conner’ı: Paul Walker

Tüm dünyayı bir anda yasa boğan, hiç beklenmedik şekilde aramızdan çok erken ayrılan Paul Walker, Hızlı ve Öfkeli serisinin yanı sıra Yasak Bölge ve Maviliklere Doğru filmlerde de gönüllerde taht kurmayı başarmıştı. Walker, arkadaşı Roger Rodas’ın aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası geçirdi ve henüz 40 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

Wakanda Forever: Chadwick Boseman

1976 doğumlu Amerikan aktör Chadwick Boseman, gençliği boyunca birçok yapımda yer alsa da dünya çapındaki ününe Black Panther rolüyle kavuşmuştu. Kısa bir sürede tüm Marvel hayranlarının beğenisini kazanmayı başaran Boseman, kolon kanseri olduğunu basından saklayarak tedavisi boyunca setlerde yer almaya devam etti. "Wakanda forever" repliğiyle tüylerimizi diken diken eden Boseman, 28 Ağustos 2020’de arammızdan ayrıldı.

Çocuklar Duymasın’ın Engin’i: Vatan Şaşmaz

Başrollerini Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un paylaştığı Çocuklar Duymasın, bir dönem çocukluğumuzun en güzel dizilerinden biriydi. Dizideki Engin rolüyle kendini sevdirmeyi başaran Vatan Şaşmaz, Dudaktan Kalbe, Kandıramazsın Beni ve Çılgın Yuva gibi yapımlarda yer almıştı. Şaşmaz, 2017 yılında Beşiktaş’ta bulunan bir otelde Filiz Aker tarafından tabanca ile öldürüldü. Cinayete kurban giden ünlü oyuncu aramızdan ayrıldığında henüz 42 yaşındaydı.

Gastronomi denince akla ilk gelen isim: Anthony Bourdain

Dünya çapında birbirinden farklı lezzetleri tatmak için kendini adamış Anthony Bourdain, çekmiş olduğu bir yemek programında Türkiye’ye gelmiş ve burada İstanbul ve Mardin’deki çeşitli kebapçıları öve öve bitirememişti. Gastronomi dünyasının en önemli isimlerinden birisi olan Bourdain, aynı zamanda New York’ta bulunan Brasserie Les Halles’ın şefiydi. Bourdain, 8 Haziran 2018’de Fransa’daki bir otelde kendini asarak intihar etti.

Mafya dizilerinin vazgeçilmez ismiydi: Tarık Ünlüoğlu

Mafya dizisi denince akla gelen ilk üç isim Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca ve Tarık Ünlüoğlu olur. Ünlüoğlu ilk önce Testere Necmi, daha sonrasında da Ünal Kaplan rolüyle mafya rolüne bürünse de Eyvah Eyvah, Bal Kaymak ve Benim Annem Bir Melek gibi dizilerde de eğlenceli rollere hayat verdi. 60 yaşında akciğer kanserine yakalanan Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim 2019’da hastalığa yenilerek hayata veda etti.

Grammy ödüllü Linkin Park’ın solisti: Chester Bennington

In the End, Numb ve New Divide gibi başarılı onlarca şarkının sahibi Linkin Park solisti Chester Bennington, rock müziğin en sevilen isimlerinden biriydi. Uzun bir süredir bunalımda olan Bennington, ailesine ve yakınlarına hiçbir şey belli etmeden 20 Temmuz 2017’de kendini asarak intihar etti.

Wake Me Up şarkısıyla gönüllere taht kurmuştu: Avicii

1989 İsveç doğumlu Tim Bergling, yani sahne adıyla Avicii uzun bir süre boyunca DJ kabininde yüz binlerce insana müzik şöleni yaşatan bir isim haline gelmişti. Dünya çapında üne kavuştuktan sonra anksiyete, depresyon ve alkol bağımlılığı sorunlarıyla mücadele veren Avicii, 2018 yılında bileklerini keserek intihar etti.