One Piece'in Yeni RPG Oyunu Duyuruldu [Video]

Hem oyun hem de anime severleri sevindirecek sürpriz bir gelişme yaşandı. One Piece’in 25. yıl dönümü için gerçekleştirilen bir etkinlik sırasında Bandai Namco, sevilen animenin oyununun geliştirildiğini resmen duyurdu.

Sevilen anime One Piece için sevenlerini mutluluktan havaya uçuracak bir duyuru yapıldı. One Piece’in 25. yıl dönümü için gerçekleştirilen bir etkinlik sırasında birçok popüler oyunun arkasındaki büyük şirket olan Bandai Namco, heyecan verici bir video yayınladı.

Videoyla beraber anlaşıldı ki Bandai Namco, en popüler animeler arasında yer alan One Piece için rol yapma temalı bir oyun geliştiriyor. Tek güzel haber bu sanabilirsiniz ancak tek güzel haber bu değil. Gelin One Piece oyunun yayınlanan detaylarına ve ilk fragmanına beraber göz atalım.

Oyun, animenin orijinal yazarı Eiichiro Oda ile işbirliği yapılarak geliştirilecek

İsmi One Piece Odyssey olarak duyurulan oyun, açık dünya RPG oyunu olacak ve gizemli bir adayı keşfedeceğiz. Oyun, daha önce Pokemon Brilliant Diamond ve Shining Pearl remake, Dragon Quest XI ve Nier Replicant oyunlarında çalışmış ILCA isimli Japon şirket tarafından geliştirilecek. Oyun ayrıca orijinal animenin senaristi Eiichiro Oda işbirliğinde geliştirilecek.

Her ne kadar duyuru videosunda sadece ara sahneler bulunsa da oyunda sıra tabanlı savaş sistemi bulunacağı ve oyuncuların Thousand Sunny ekibini yönlendireceği biliniyor.

Rol yapma temalı One Piece oyununun ilk fragmanı:

One Piece oyunu fragmanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ortaya güzel bir oyun çıkar mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.