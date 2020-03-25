Onedio’dan Sözlük Benzeri Yeni İnternet Platformu: Dio

Türkiye'nin popüler sosyal içerik platformlarından Onedio, yeni oluşumunu kullanıcıların beğenisine sundu. "Dio" olarak isimlendirilen bu oluşum, çevrimiçi sözlüklere rakip olacakmış gibi görünüyor.

Akıllı telefon, bilgisayar ve internet kullanımı her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor. İnsanlar artık vakitlerinin büyük bir bölümünü internette geçiriyorlar. Hal böyle olunca da sosyal medya platformları ve insanların vakit geçirebilecekleri çevrimiçi mecralar da her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor. Şimdi sizlere, Türkiye'deki yeni bir internet oluşumundan bahsedeceğiz.

"Onedio", Türkiye'deki pek çok internet kullanıcısının bildiği bir platform. Güncel olaylarla ilgili sayısız içeriğin paylaşıldığı bu platform, milyonlarca kullanıcı ve takipçiye sahip. Şimdi Onedio ekibi, yeni bir internet platformu oluşturdu. "Dio" olarak isimlendirilen bu platform, çevrimiçi sözlüklere benzer bir yapıya sahip ve pek çok internet kullanıcısının ilgisini çekecekmiş gibi görünüyor.

Onedio, Dio ile çevrimiçi sözlüklere rakip olabilir mi?

Dio, kullanımı fazlasıyla kolay olan bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Basit bir arayüze sahip olan bu internet sitesine üye olup hesap açtıktan sonra, gündemle ilgili başlıklar oluşturabiliyor ya da zaten açılmış olan başlıklara kendi düşüncelerinizi yazabiliyorsunuz. Ancak bunları yaparken Dio ekibi tarafından belirlenmiş olan kurallara uymanız gerekiyor.

Onedio'nun yeni platformuna ulaşmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Webtekno ekibi olarak Dio isimli oluşum için Onedio ekibine hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Peki siz Onedio'nun yeni oluşumu hakkında ne düşünüyorsunuz?