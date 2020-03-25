Avrupa Birliği'nin internet kullanımı çağrısına kulak veren YouTube, varsayılan video kalitesini resmen düşürdü. Bugün itibarıyla hayatımıza giren uygulama, platformdaki tüm videoların varsayılan kalitesini 480p'ye çekiyor.

Koronavirüs salgınının insanları evlerinde kalmak zorunda bırakması, internet kullanımı ciddi anlamda artırdı. İnternet kullanımının artması, yetkililerin de gözünden kaçmadı ve Avrupa Birliği, salgın boyunca küresel bir internet kesintisi yaşanabileceğini, bu yüzden de gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini açıkladılar. Yetkililerin bu çağrısına dünyanın en büyük internet platformlarından da olumlu yanıt geldi.

Avrupa Birliği'nin internet kullanımı çağrısı; Facebook, YouTube, Apple, Amazon ve Netflix gibi internet sektörünün devleri tarafından haklı görüldü. Bu bağlamda Netflix başta olmak üzere video içerikli platformlar, çeşitli sınırlamalar getirdiklerini duyurdular. Örneğin Netflix, içeriklerinin kalitesini zorunlu olarak düşürdü. YouTube ise bugün itibarıyla dünya genelindeki varsayılan video kalitesini düşürme hamlesini resmen gerçekleştirdi.

YouTube, internet yoğunluğuyla ilgili aldığı tedbirler kapsamında bugün itibarıyla videoların varsayılan kalitesini 480p ile sınırladı. Üstelik YouTube, bunu küresel olarak uyguluyor ve bu bağlamda bir ilki gerçekleştiriyor. Örneğin Netflix; sadece belirli bölgelerde video kalitesini sınırlıyordu. Ancak YouTube'un varsayılan video kalitesinin 480p'ye düşürülmesi, tüm ülkelerde uygulanıyor. Dolayısı ile Türkiye'deki internet kullanıcıları da bu sınırlamadan etkileniyorlar.

YouTube'un aldığı karar, kullanıcılara herhangi bir dayatma sunmuyor. Videoları izlerken kalite ayarlarını değiştirebiliyor ve yine yüksek kaliteye geçiş yapabiliyorsunuz. Ancak pek çok kullanıcının mümkün olan en yüksek kaliteyi çok da umursamıyor oluşu, YouTube'un aldığı kararın yerinde olduğunu ortaya koyuyor. YouTube'un varsayılan video kalitesini sınırlama kararının 30 gün sürmesi bekleniyor.