OnePlus 15 Tanıtıldı: 165 Hz Ekran, 7300 mAh Batarya ve Dahası

OnePlus, her bir özelliğiyle kullanıcıyı büyüleyecek yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 15'i tanıttı. İşte cihazın özellikleri ve fiyatı.

OnePlus 15 Tanıtıldı: 165 Hz Ekran, 7300 mAh Batarya ve Dahası
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

En önde gelen akıllı telefonlarından biri olan Çin merkezli OnePlus, heyecanla beklenen yeni amiral gemisi telefonu **OnePlus 15’**i bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikle resmen tanıttı. Cihaz, işlemcisinden ekranına kadar her biri birbirinden iddialı özelliklerle geliyor. Gelin OnePlus 15 hakkında bilmeniz gereken her şeye bakalım.

Şirket, amiral gemisi telefonunda yepyeni bir tasarım dili benimsemiş. “Dune Estetiği” olarak nitelendirilen bu tasarım premium bir görünümü kullanıcılarla buluşturuyor. Arkada kare bir kamera adasında** 3’lü kamera kurulumu** var. Önde ise neredeyse çerçevesiz gibi görünen delikli ekran yer alıyor.

Karşınızda OnePlus 15

oneplu1

Cihazın çok ince çerçeveli ön tarafında 6,78 inç boyutunda bir ekran var. Bu ekran, 1272x2772 piksel çözünürlük ve** 165 Hz’e çıkan** yenileme hızıyla çok akıcı ve kaliteli bir görüntüleme deneyimini kullanıcıya sunuyor. LTPO AMOLED panel kullanıldığını da ekleyelim.

OnePlus 15’te Qualcomm’un Adreno 840 GPU’yla gelen ve en üst düzey performansı sunan yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi var. **12/16 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB’tan 1 TB’a **kadar çıkan UFS 4.1 depolamayı da eklemek gerek. Ayrıca cihazda Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 gibi son teknoloji bağlantı özellikler de yer alıyor.

onepl2

Arka tarafta** 50 MP’lik ana, 50 MP’lik ultra geniş ve 3.5 zoom sunan 50 MP’lik periskop telefoto** var. 4K 120 FPS video kaydı, 8K video gibi özellikler sunuluyor. Önde ise deliğe yerleştirilen 32 MP’lik bir selfie kamerası görüyoruz.

3

En dikkat çeken kısımlardan biri devasa bataryası. Öyle ki OnePlus 15, 7300 mAh’lik bataryayla geliyor. Bu bataryaya 120W’lık kablolu, 50W’lık da kablosuz şarj eşlik ediyor. Sadece 5 dakika şarjla 6 saat video izleme sunabiliyor. Son olarak telefonun Android 16 tabanlı ColorOS 16’yla kutudan çıktığını belirtelim.

OnePlus 15 teknik özellikleri
Ekran 6,78 inç,1272x2772, 165 Hz, LTPO AMOLED
İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5
RAM 12/16 GB
Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka kamera 50 MP (f/1.8) + 50 MP (f/2.0) + 50 MP (f/2.8)
Ön kamera 32 MP (f/2.4)
Batarya 7300 mAh (120W)
İşletim sistemi ColorOS 16 (Android 16)

OnePlus 15 fiyatı

Versiyon Fiyatı
12 GB + 256 GB 561 dolar
16 GB + 256 GB 603 dolar
12 GB + 512 GB 645 dolar
16 GB + 512 GB 687 dolar
16 GB + 1 TB 758 dolar
