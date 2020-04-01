OnePlus 8 Pro'nun Basın Görselleri Ortaya Çıktı

OnePlus 8 Pro'nun tasarımını ortaya koyan resmi basın görselleri sızdırıldı. Görüntülerde OnePlus'ın yeni amiral gemisi akıllı telefonu 3 farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkıyor.

OnePlus 8 Pro, 14 Nisan'da kardeşi OnePlus 8 ile birlikte tanıtılacak. Amiral gemisi serisinin dikkat çeken Pro modelinin resmi basın görselleri, lansman öncesinde sızdırıldı. Görüntüler OnePlus 8 Pro'nun 3 farklı renk seçeneğini ortaya koydu.

OnePlus 8 Pro'nun sızdırılan basın görselleri, cihazın Onyx Black, Glacial Green ve Ultramine Blue renk seçenekleriyle geleceğini gösteriyor. OnePlus 8 de aynı siyah ve yeşil renk seçeneklerinin yanı sıra, Ultramine Blue yerine Instagram uygulamasının renk şemasına benzeyen Interstellar Glow renk tonuyla satışa sunulacak.

OnePlus 8 Pro'nun resmi render görüntüleri:

Görseller, OnePlus 8 Pro'nun ekranının sol üst köşesinde kamera deliği yer alan kavisli bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Akıllı telefonun arka kısmında dikey olarak konumlandırılmış üç kamera bulunuyor. ToF sensör, kameralardan ayrı olarak çift LED flaşın üzerinde yer alıyor.

OnePlus 8 Pro'nun teknik özellikleri

OnePlus 8 Pro, Snapdragon 865 işlemci, LPDDR5 RAM ve UFS 3.0 depolamaya sahip olacak. Telefonun 30W Warp Charge kablolu, 30W kablosuz ve 3W ters şarj desteğiyle gelmesi bekleniyor. Ayrıca telefonda 4.510 mAh batarya bulunacağı konuşuluyor. Diğer yandan OnePlus 8 Pro'nun 8 GB/12 GB RAM ve 128 GB/256 GB depolama seçenekleriyle satışa sunulacağı öngörülüyor.

Tüm bunların yanı sıra OnePlus 8 Pro, 6.78 inç S-AMOLED ekrana sahip olacak. Ekran üzerinde 16 megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak. Arka tarafta ise Sony 48 MP IMX689 ana kamera, 48 MP 120 derecelik Sony IMX586 ultra geniş açılı lens, 3x optik zoomlu 8 megapiksel telefoto sensörü ve 5 megapiksel derinlik sensörü bulunacak.