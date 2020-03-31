OnePlus, OnePlus 8 Pro'nun Bazı Özelliklerini Açıkladı

OnePlus tarafından yapılan açıklamada OnePlus 8 Pro'da bulunacak işlemci, RAM ve depolama özellikleri resmileşti. Tüm bu özellikler, önceki OnePlus'lardan daha ileride olduğu için yeni OnePlus 8 Pro'da ciddi performans ilerlemeleri olacağını gösteriyor.

OnePlus CEO'su Pete Lau, şirketin forumunda yaptığı açıklamayla yeni OnePlus 8 Pro'ya dair önemli açıklamalarda bulundu. Lau açıklamasında "Never Settle (Asla Yetinme)" mottosunun yanı sıra, 'hızlı' ve 'pürüzsüz' sözcüklerini de kullanarak yeni modelin bazı özelliklerini kamuoyuyla paylaştı.

Akıllı telefon performansında yazılımın oldukça önemli olduğunu kaydeden Lau, bunun yanı sıra bileşenlerin de anahtar rollerde bulunduğuna dikkat çekti. Bu bağlamda CEO, OnePlus 8 Pro'nun yalnızca 120 Hz'lik ekran yenileme hızına sahip olmayacağını (bunu ocak ayında öğrenmiştik), bunun yanı sıra Snapdragon 865 işlemciye, yüksek boyutlu bir LPDDR5 RAM'e ve UFS 3.0 depolamaya sahip olacağını belirtti.

Yeni özelliklerle birlikte performans artışı bekleniyor:

Lau, bu ayrıntılara değindikten sonra bunların her birinin gelecekteki telefonları hızlı ve akıcı yapmada neden önemli olduğu üzerinde durdu. Lau'nun değindiği tüm ayrıntılar, OnePlus'ın önceki telefonlarına göre bir gelişim anlamına geliyor. Bu da demek oluyor ki OnePlus 8 serisi, seleflerine nazaran çok daha yüksek bir performans sergileyecek. Değişmeyen tek şey UFS 3.0 depolama çünkü geçen seneki OnePlus 7 ve 7T'nin ikisinde de USF 3.0 depolama yer alıyordu.

Lau, yalnızca donanım iyileştirmelerinin sizi istenilen yere götüremeyeceğine dikkat çekerek bundan dolayı yazılım optimizasyonları üzerine odaklandıklarını kaydetti. Lau, bu sayede donanımın performansını en üst seviyeye çıkararak daha iyi bir amiral gemisi akıllı telefon deneyimi yarattıklarını sözlerine ekledi.

CEO, sistem optimizasyonları için 2016 yılında 'FSE Takımı'nı (Hızlı, Pürüzsüz, Verimli) kurduklarını belirtti. Bu takımın tek görevi, OnePlus cihazlarını mümkün olduğunca daha hızlı ve daha akıcı bir hâle getirmekti. Lau; ürünlerini, onlara koydukları yüksek standart sınırlarına ulaşmadan ya da onları geçmeden piyasaya sürmediklerini de vurguladı.

Çin merkezli OnePlus'ın kurucusu ve CEO'su Pete Lau, dün resmi Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda cihazın 14 Nisan’da resmen tanıtılacağını duyurmuştu. Lau, mesajında, “#OnePlus8Serisi geliyor. 14 Nisan” ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca OnePlus'ın YouTube sayfasında yer alan 10 saniyelik videoda telefonun ince bir kasaya sahip olduğu görülüyordu.