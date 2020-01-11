OnePlus 8 Pro'nun Özellikleri Geekbench Puanıyla Gözüktü

OnePlus'ın önümüzdeki çeyrekte tanıtması beklenen yeni amiral gemisi serisinden OnePlus 8 Pro'nun özellikleri Geekbench skoruyla ortaya çıktı. Buna göre OnePlus 8 Pro, Snapdragon 865 işlemciye sahip olacak.

Daha geçtiğimiz gün tasarımıyla gözleri büyüleyen OnePlus Concept One’ı tanıtan OnePlus, bugünlerde yalnızca bu telefonuyla anılmıyor. Şirket, yeni nesil akıllı telefonları olacak OnePlus 8 serisi üzerinde de çalışmaya devam ediyor. Geekbench’te ortaya çıkan bazı veriler, OnePlus 8 Pro’nun özellikleri hakkında bir ipucu verdi.

Geekbench’te keşfedilen verilere göre OnePlus 8 serisinin en güçlü üyesi OnePlus 8 Pro, ‘GALILEI IN2023’ kod adıyla anılıyor. Geekbench’te ortaya çıkan cihaz 12 GB RAM’e ev sahipliği yapıyor ve elbette Android 10 işletim sistemini kullanıyor.

OnePlus 8 Pro'nun Geekbench skoru:

OnePlus 8 Pro, Geekbench’teki bilgilere göre Qualcomm’un amiral gemisi akıllı telefonlar için çıkardığı son işlemci Snapdragon 865’ten gücünü alıyor. Cihaz, tek çekirdekli performansından 4296 puan; çok çekirdekli performansından ise 12.531 puan kapmış durumda.

OnePlus 8 Pro’nun aldığı puan ile günümüz amiral gemisi OnePlus 7T Pro karşılaştırılınca hafif bir artış gözle görülebiliyor. Snapdragon 855+ işlemcisine sahip olan OnePlus 7T Pro’nun Geekbench’teki tek çekirdekli performans puanı 3406 iken çok çekirdekli performans puanı 10.921 olarak yer alıyor.

120 Hz ekrana sahip ilk OnePlus cihazı olacak:

OnePlus 8 Pro ile ilgili en heyecanlandıran bilgilerden biri de aslında cihazın ekran kısmında bulunuyor. Ortaya atılan bazı iddialara göre yeni amiral gemisi 120 Hz tazeleme oranına sahip ilk OnePlus cihazı olacak.

Tasarım konusunda ise OnePlus 8 Pro ve OnePlus 7 Pro arasında hafif ama görülür farklar bulunacak. OnePlus 8 Pro’nun, OnePlus 7 ve 7 Pro gibi 2K çözünürlüklü bir ekran ve Corning Gorilla Glass korumasıyla gelmesi bekleniyor. Fakat cihazın OnePlus 7 Pro’dan farklı olarak delikli ekran tasarımına sahip olacağı belirtiliyor.

Yeni amiral gemisi serisindeki tüm cihazların 5G desteği bulundurmayacağı da ortaya atılan iddialar arasında. Bu iddialara göre 5G desteği OnePlus 8 ve 8 Pro’da yer alacakken OnePlus 8 Lite 4G desteğiyle piyasaya çıkacak. OnePlus’ın yeni modellerinin 2020’nin ikinci çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.