OpenAI CEO'su Sam Altman, neredeyse kanlı bıçaklı kavgalı olduğu Elon Musk'a inat(!) Tesla Roadster siparişini iptal etti

OpenAI CEO’su Sam Altman, 7.5 yıl önce verdiği Tesla Roadster siparişini iptal etti. İptal gerekçesi olarak Roadster'in yıllardır gelememesi gösterilse de Altman'ın Musk’la yaşadığı gerilim de bir neden olarak görülüyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

OpenAI CEO’su Sam Altman, 2017’de sipariş verdiği Tesla Roadster’ı sonunda iptal etti. 30 Ekim 2025’te X üzerinden yaptığı açıklamada, “7.5 yıl bekledim, artık yeter” diyerek Elon Musk’a açıkça gönderme yaptı.

Altman, Tesla’nın destek e-posta adresine ulaşamadığını ve sonunda Musk’a doğrudan “50 bin dolarlık ön ödememi iade eder misiniz?” şeklinde mesaj gönderdiğini açıkladı. Bu mesaj, Tesla’nın yıllardır süren Roadster gecikmelerine dikkat çekti.

Elon Musk ve Sam Altman arasındaki gerilim, OpenAI’ın büyümesi ve Musk’ın yapay zekâ alanındaki eleştirileriyle iyice artmıştı. Bu iptal kararı, yalnızca bir araç siparişi değil, teknoloji dünyasında iki dev arasındaki kişisel rekabetin de yeni bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Tesla Roadster’ın üretime hâlâ girmemiş olması, sadece Altman değil, binlerce ön sipariş sahibini hayal kırıklığına uğratmış durumda.

