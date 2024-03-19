OpenAI, Sora ile Üretilmiş Yeni Videolar Paylaştı

OpenAI, video oluşturan üretken yapay zekâ aracı Sora ile üretilmiş yeni videolar paylaştı. Videolar minik görsel şölenler sunuyor.

OpenAI, ChatGPT ile birlikte yakaladığı popülerliğin karşılığını yeni yapay zekâ araçlarıyla veriyor. Bu araçlardan biri de henüz kullanıcıların erişimine açılmamış olsa da verilen komutlardan yola çıkarak videolar üretebildiği biliniyor. OpenAI, Sora'nın oluşturduğu yeni videoları resmî Instagram hesabından paylaşıldı.

Yapraklardan oluşan fil

Komut: Yapraklardan yapılmış bir fil ormanda koşuşturuyor

Ayakları biraz ince ve yalpalıyor ancak onun dışında video çok göz alıcı duruyor. Bazen dişler biraz fazla parlasa da genel olarak ışık da gayet iyi gözüküyor.

Korsan kedi

Komut: Sevimli bir yavru kedi korsan, evin içinde robot süpürgeye biniyor

Süpürgenin dolaba çarptığı kısım biraz yalapşap ve bandana da buram buram yapay zekâ kokuyor ama yavru kedi neredeyse gerçek gibi.

Rengarenk Niagara Şelalesi

Komut: Niagara'dan su yerine rengarenk boyalar aksın

Bu görsel oldukça göz alıcı ancak uzun süre izlendiğinde sıvıların akış hızı ve hareketleri pek doğal gelmiyor.

Öte yandan bu görsellerin her biri, verilen komutlarla saniyeler içinde oluşturulan videolara ait. OpenAI yine de bu yapay zekâ modeli üzerinde oldukça ilerlemiş durumda ve Sora AI, kullanıcılara açıldığında büyük sansasyon yaratmaya açık.