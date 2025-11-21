Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

OpenAI, yapay zeka altyapısı için iPhone'ların işlemcilerini üreten Foxconn ile anlaştığını açıkladı

OpenAI, Foxconn ile ABD’deki üretim zincirini güçlendirmek hedefiyle yapay zeka donanımı için ortaklık kurdu. Anlaşma, üretim taahhüdü barındırmıyor ancak ilk erişimi OpenAI’ye veriyor.

OpenAI, yapay zeka altyapısı için iPhone'ların işlemcilerini üreten Foxconn ile anlaştığını açıkladı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

OpenAI, yapay zekâ altyapısını büyütmek için Apple’ın iPhone işlemcilerini de üreten Foxconn ile stratejik bir ortaklık açıkladı. Bu iş birliği, ABD’de yapay zekâ donanımının yerli üretimini artırmayı hedefliyor ve kritik bileşenlerin ülke içinde geliştirilmesini amaçlıyor.

Anlaşma kapsamında Foxconn; sunucu rafları, kablolama, enerji yönetimi ve ağ bileşenleri gibi temel yapay zekâ altyapı parçalarını ABD tesislerinde tasarlayıp üretecek. Bu ürünlere ilk erişim hakkı OpenAI’ye verilecek.

İş birliği herhangi bir satın alma veya finansal taahhüt zorunluluğu taşımıyor. Ancak OpenAI, ihtiyaç duyduğu donanımı öncelikli değerlendirme ve satın alma hakkına sahip olacak. Bu hamle, şirketin yapay zekâ merkezli uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli bir adımı olarak görülüyor.

Foxconn içinse anlaşma, iPhone üretimindeki ağırlığını azaltıp yapay zekâ donanımı pazarına güçlü bir giriş yapma fırsatı sunuyor. Bu ortaklık, ABD’nin teknoloji üretiminde kendi kendine yetme hedefiyle de örtüşüyor.

Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[Aralık 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

[Aralık 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

2025 Tesla Model Y'nin Euro NCAP Çarpışma Testi Sonuçları Açıklandı [Video]

2025 Tesla Model Y'nin Euro NCAP Çarpışma Testi Sonuçları Açıklandı [Video]

PlayStation 5, Black Friday indirimlerinde 100 dolar indirimli satılacak (Bize yok)

PlayStation 5, Black Friday indirimlerinde 100 dolar indirimli satılacak (Bize yok)

The Game Awards Tarihine Geçti: İlk Kez Bir Oyun Adaylıktan Çekildi!

The Game Awards Tarihine Geçti: İlk Kez Bir Oyun Adaylıktan Çekildi!

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

Ucuz Model Y Türkiye’de görüntülendi: Satış çok yakında

Ucuz Model Y Türkiye’de görüntülendi: Satış çok yakında

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim