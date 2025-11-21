OpenAI, yapay zeka altyapısı için iPhone'ların işlemcilerini üreten Foxconn ile anlaştığını açıkladı

OpenAI, Foxconn ile ABD’deki üretim zincirini güçlendirmek hedefiyle yapay zeka donanımı için ortaklık kurdu. Anlaşma, üretim taahhüdü barındırmıyor ancak ilk erişimi OpenAI’ye veriyor.

OpenAI, yapay zekâ altyapısını büyütmek için Apple’ın iPhone işlemcilerini de üreten Foxconn ile stratejik bir ortaklık açıkladı. Bu iş birliği, ABD’de yapay zekâ donanımının yerli üretimini artırmayı hedefliyor ve kritik bileşenlerin ülke içinde geliştirilmesini amaçlıyor.

Anlaşma kapsamında Foxconn; sunucu rafları, kablolama, enerji yönetimi ve ağ bileşenleri gibi temel yapay zekâ altyapı parçalarını ABD tesislerinde tasarlayıp üretecek. Bu ürünlere ilk erişim hakkı OpenAI’ye verilecek.

İş birliği herhangi bir satın alma veya finansal taahhüt zorunluluğu taşımıyor. Ancak OpenAI, ihtiyaç duyduğu donanımı öncelikli değerlendirme ve satın alma hakkına sahip olacak. Bu hamle, şirketin yapay zekâ merkezli uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli bir adımı olarak görülüyor.

Foxconn içinse anlaşma, iPhone üretimindeki ağırlığını azaltıp yapay zekâ donanımı pazarına güçlü bir giriş yapma fırsatı sunuyor. Bu ortaklık, ABD’nin teknoloji üretiminde kendi kendine yetme hedefiyle de örtüşüyor.