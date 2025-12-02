Tümü Webekno
Büyümek böyle bir şey: OpenAI, kendisine yatırım yapan şirketin bir kısmını “bedavaya” satın aldı

OpenAI, yatırımcısı Thrive Holdings’te para ödemeden hisse aldı. Anlaşma, teknoloji ve mühendislik desteği karşılığında yapılan “nakitsiz” bir satın alım modeli içeriyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

OpenAI, yatırımcısı Thrive Holdings’te para harcamadan hisse sahibi oldu. Bu alış, nakit yerine teknoloji, yapay zekâ modelleri ve mühendislik desteği sunularak gerçekleştirildi. Böylece OpenAI, yatırımcısı konumundaki yapının ortağı hâline geldi.

Anlaşma kapsamında OpenAI, Thrive bünyesindeki şirketlerin süreçlerini modernleştirmek için yazılım ve araştırma desteği sağlayacak. Thrive ise bu entegrasyonlardan elde edilen verilerin modelleri geliştirmede kullanılmasına izin verecek. Bu yöntem, “hizmet karşılığı hisse” modeli olarak tanımlanıyor.

Bu adım, OpenAI’ın kurumsal yapay zekâ pazarına açılma stratejisinin önemli bir parçası. Şirket, muhasebe ve BT hizmetleri gibi yüksek hacimli iş süreçlerine yapay zekâ entegrasyonunu hızlandırmayı hedefliyor. Uzmanlara göre anlaşma, geleneksel sektörlerde AI kullanımını yaygınlaştırabilir.

Hisse oranı açıklanmamış olsa da OpenAI’ın Thrive Holdings’e girişi, AI şirketleri ile yatırımcılar arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendiğini gösteriyor. Bu tür nakitsiz ortaklıkların, sektörde daha sık görülmesi bekleniyor.

